Tarcísio compartilha nota de Trump e diz que Bolsonaro deve ser julgado 'pelo povo brasileiro'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF), "deve ser julgado somente pelo povo brasileiro, durante as eleições". Em publicação em seu perfil no X (antigo Twitter), o governador compartilhou a nota do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defendeu Bolsonaro, afirmando que o réu sofre "perseguição" e "caça às bruxas".

"Com a palavra, presidente Donald Trump. Jair Bolsonaro deve ser julgado somente pelo povo brasileiro, durante as eleições. Força, presidente!", escreveu Tarcísio, um dos pretendentes a herdar o capital político de Bolsonaro nas eleições de 2026. O ex-presidente está inelegível até 2030, por condenações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Tarcísio foi testemunha de Bolsonaro na ação penal que julga a tentativa de golpe de Estado, cuja relatoria é do ministro Alexandre de Moraes. Em depoimento de menos de dez minutos prestado em 30 de maio, o governador afirmou que Bolsonaro não teve conversas com teor golpista com ele depois do segundo turno das eleições de 2022.

Bolsonaro afirmou que recebeu a nota de Trump com "muita alegria", e que o presidente americano também enfrentou "perseguição política". Um de seus filhos, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está vivendo no país americano buscando formas de facilitar a vida do pai, afirmou que "essa não será a única vez nesta semana que você vai ouvir o governo dos Estado Unidos falando sobre esse tema da 'perseguição' no Brasil".