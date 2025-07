Sul Global tem de liderar novo desenvolvimento e não só exportar matéria-prima, diz Lula

RIO DE JANEIRO (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira durante cúpula do Brics no Rio de Janeiro que o Sul Global tem condições de liderar um novo paradigma de desenvolvimento e não pode se limitar a ser um mero exportador de matérias-primas.

Em seu discurso na cúpula realizada no Rio de Janeiro, Lula disse ainda que os países do Brics apresentam fontes e modelos alternativos para o financiamento climático.

"O Sul Global tem condições de liderar novo paradigma de desenvolvimento, sem repetir os erros do passado. Não seremos simples fornecedores de matérias-primas. Precisamos acessar e desenvolver tecnologias que permitam participar de todas as etapas das cadeias de valor", disse Lula.

Em sua fala, Lula voltou a reclamar da falta de financiamento vindo dos países ricos para esforços de adaptação, mitigação e combate às mudanças climáticas.

"Uma década após o Acordo de Paris, faltam recursos para a transição justa e planejada, essencial para a construção de um novo ciclo de prosperidade. Os países em desenvolvimento serão os mais impactados por perdas e danos. São também os que menos dispõem de meios para arcar com mitigação e adaptação."

Na véspera, em comunicado, os países do Brics pediram que os países ricos arquem com o financiamento climático, apontando que fornecer financiamento climático "é uma responsabilidade dos países desenvolvidos para com os países em desenvolvimento".

A fala de Lula sobre o Brics liderar um novo paradigma de desenvolvimento vem um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar impor tarifas comerciais adicionais de 10% aos países que se alinharem às políticas do Brics, que ele avaliou como contrárias aos EUA.

"Qualquer país que se alinhe às políticas antiamericanas do Brics terá de pagar uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado por sua atenção a esse assunto!", disse Trump em uma postagem na plataforma Truth Social.

Trump não esclareceu a referência às "políticas antiamericanas" em sua publicação.

