STOXX 600 tem leve alta enquanto investidores esperam por prazo final de Trump para acordos

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa tinha leve alta nesta segunda-feira, com os investidores atentos a quaisquer manchetes relacionadas ao comércio na contagem regressiva para o prazo final do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o fechamento de acordos comerciais.

O índice STOXX 600 subia 0,19%, a 542,18 pontos.

Trump disse no domingo que os EUA estão perto de finalizar vários acordos comerciais nos próximos dias e que notificará outros países sobre as tarifas mais altas até 9 de julho. As novas taxas deverão entrar em vigor a partir de 1º de agosto.

Ele também disse que os EUA enviarão cartas a 12 países nesta segunda-feira, detalhando os diferentes níveis de tarifas que eles enfrentarão sobre os produtos que exportam para os EUA.

"Os acordos comerciais levam anos para serem fechados... de repente, os EUA estão tentando negociar muitos acordos em três meses. Será surpreendente se eles conseguirem assinar rapidamente acordos duradouros e adequados", disse Andrew Lapping, diretor de investimentos da Ranmore Fund Management.

Enquanto isso, Trump ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% aos países que se alinharem com as "políticas antiamericanas" do grupo Brics.

Ele aumentou a confusão ao mencionar que algumas tarifas poderiam chegar a níveis de até 70%, muito mais altos do que a faixa de 10% a 50% que ele anunciou em abril.

"Trump está dando a entender que mais acordos serão fechados nos próximos dias. Os investidores estão se preparando para outra explosão de volatilidade, à medida que outra nuvem de imprevisibilidade desce", disse Susannah Streeter, chefe de mercados da Hargreaves Lansdown.

Enquanto isso, uma autoridade da Casa Branca disse na sexta-feira que as negociações comerciais dos EUA com a União Europeia estavam em andamento, e havia otimismo de que um acordo poderia ser alcançado em um futuro próximo.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,05%, a 8.827 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,60%, a 23.929 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,09%, a 7.703 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,39%, a 39.778 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,21%, a 1.944 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,57%, a 7.733 pontos.