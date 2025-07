Silveira: com queda do Brent, há real possibilidade de redução nos preços de diesel e gasolina

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta segunda-feira (7) que, com a queda na cotação do barril de petróleo do tipo Brent, há uma "real possibilidade" de redução dos preços dos combustíveis no Brasil. Silveira participa da cúpula de chefes de estado e de governo do Brics, que acontece no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro.

Indagado sobre a possibilidade de venda do Polo Bahia, mencionada na semana passada por Magda Chambriard, presidente da Petrobras, o ministro afirmou que a ideia ainda está em estudo e, para avançar, teria de ser estudada pelo Conselho de Administração da companhia e, depois, pelo governo.

Silveira contou, em entrevista coletiva a jornalistas no MAM, que o Brics estão discutindo o financiamento à transição energética com o Novo Branco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco do Brics.

Acerca da comercialização de combustíveis no país, o ministro ressaltou que o governo tem combatido a adulteração de combustíveis e, também, más práticas de concentração de mercado.

Antes, em entrevista à Globonews, o ministro afirmou que o governo precisa manter o "pulso firme" no acompanhamento do custo de energia e disse acreditar que o presidente Lula cumprirá um quarto mandato no Palácio do Planalto.