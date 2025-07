Siemens Energy e Seatrium fecham acordo de R$2 bi para eficiência de FPSOs da Petrobras

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Siemens Energy assinou um contrato para fornecer uma solução de eficiência energética para dois novos navios-plataforma (FPSO) que serão construídos pela Seatrium para a Petrobras, disse à Reuters a empresa alemã.

O acordo, avaliado em cerca de R$2 bilhões, envolve o fornecimento de sistemas de compressão acionados por motor elétrico para as plataformas P-84 e P-85, que estão previstas pela Petrobras para entrar em operação em 2029 e a partir de 2030, respectivamente.

Segundo a Siemens Energy, a utilização dos compressores de acionamento elétrico marca a "estreia de uma geração mais sustentável" de plataformas para a Petrobras, uma vez que esses equipamentos entram para substituir turbinas a gás.

"A solução ajudará a reduzir substancialmente a intensidade de emissão de gases de efeito estufa (GEE) em torno de 25% por barril de óleo equivalente (boe), apoiando estrategicamente a Petrobras em sua transição para uma economia de baixo carbono", apontou a Siemens.

Os compressores para as embarcações serão produzidos na Alemanha, enquanto na fábrica de Santa Bárbara d'Oeste (SP) a Siemens fará tubulação, spools e sistemas auxiliares. As entregas estão previstas para 2026 no caso da P-84 e 2027 para a P-85.

Cada plataforma contará com um total de 12 sistemas de compressão elétrica: três compressores principais de gás, quatro compressores de gás de exportação, dois de injeção e três compressores de CO₂.

Os FPSOs da Petrobras terão, cada um, capacidade de produção de 225.000 barris de petróleo por dia e processamento de 10 milhões de metros cúbicos de gás, com implantação nos campos de Atapu e Sépia, na Bacia de Santos.

