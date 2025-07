Shell alerta sobre impacto no lucro por fraqueza nas vendas de gás e negócio de produtos químicos

LONDRES (Reuters) - A Shell espera que os lucros trimestrais sejam afetados por um fraco desempenho nas vendas da divisão de gás integrado e por prejuízos nas operações de produtos químicos e de produtos, disse a empresa nesta segunda-feira, antes dos resultados do segundo trimestre, previstos para 31 de julho.

O negócio de produtos químicos do grupo de energia passou por uma manutenção não planejada em sua fábrica de polímeros de Monaca, nos Estados Unidos, enquanto as vendas em seu negócio de produtos químicos e produtos foram significativamente menores do que no primeiro trimestre, disse.

As ações da Shell caíram 2,9%, para 25,52 libras, às 1133 GMT, contra um declínio de 1,3% do setor de energia europeu .

Analistas da RBC rebaixaram a previsão para o lucro líquido da Shell no segundo trimestre de $4,8 bilhões para $3,6 bilhões após o comunicado, enquanto os analistas do Citi reduziram sua previsão de $6,3 bilhões para $4,1 bilhões.

A Shell já havia dito anteriormente que queria explorar oportunidades estratégicas e de parceria para seus ativos químicos nos Estados Unidos, e que poderia fechar alguns negócios químicos na Europa.

Um desempenho comercial mais fraco já era provavelmente esperado, porém a empresa poderia registrar um resultado no segmento "downstream" significativamente pior do que o esperado, disse o analista do RBC, Biraj Borkhataria.

Em sua divisão upstream, focada em petróleo, a Shell elevou o limite inferior da meta de produção, projetando 1,66 milhão a 1,76 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boed, na sigla em inglês), acima da previsão anterior de 1,56 milhão a 1,76 milhão de boed.

Espera-se que o negócio registre uma baixa contábil de exploração de US$ 200 milhões, disse a empresa sem fornecer mais detalhes.

Para sua divisão de gás integrado, a Shell deu uma orientação de produção de 900.000 a 940.000 de boed, em comparação com a projeção anterior da empresa de 890.000 a 950.000 de boed.

A produção de GNL deve chegar a 6,4 milhões a 6,8 milhões de toneladas métricas no segundo trimestre, segundo a empresa, em comparação com a faixa anterior de 6,3 milhões a 6,9 milhões de toneladas.

