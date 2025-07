'Samu' de pets: como é a ambulância para bichos em SP

Ambulância para bichos de estimação? Tem. Pode ser apelidada de "Samu" para pets, embora o serviço seja privado e pago. Mas a ideia é a mesma: prestar socorro imediato e emergencial a quem precisa de atendimento médico - ou veterinário, no caso.

A reportagem do UOL acompanhou um atendimento da ambulância veterinária da empresa Vita, especializada neste serviço.

A cachorrinha pinscher Maiorzinha, de apenas um mês, foi transportada com crise respiratória para um hospital veterinário de Perdizes ao Campo Belo em 39 minutos.

A unidade móvel de atendimento transita apenas com uma médica veterinária e uma auxiliar (que também é a motorista). Pela legislação, não é permitido que os tutores dos animais acompanhem a viagem dentro do veículo.

"Ainda não tem uma legislação muito específica sobre isso, até porque é algo muito novo e não tem grande volume, mesmo em São Paulo", disse a auxiliar Ingrid Duarte.

Já a veterinária Victória Veronesi afirma que a ambulância tem capacidade "para atender um humano".

Victória explicou que apenas alguns aparelhos são mais específicos para animais, como as bombas de seringas e de infusão. O CDI (cardioversor desfibrilador implantável), o videolaringoscópio (para eventuais intubações) e o ventilador de oxigênio são os mesmos utilizados em humanos.

Como toda ambulância, o veículo dispõe de sirene para ajudar a cortar o trânsito, diminuindo, assim, o tempo de deslocamento. Mas, na remoção de Maiorzinha, o recurso foi poupado para não estressá-la, já que seus batimentos cardíacos estavam anormais, muito mais rápidos do que deveriam.

Uma dose de sedativo leve foi administrada na cachorrinha, além de oxigênio para ajudar na sua respiração difícil.

Se o estado de saúde de Maiorzinha piorasse, o procedimento seria parar imediatamente o veículo e realizar todas as manobras necessárias para manter a vida dela. Mas não foi necessário.

Maiorzinha foi bem e tranquila, mesmo com o chacoalhar do veículo. Seus batimentos cardíacos se mantiveram em 190 bpm, normal para um cãozinho de sua idade, e sua oxigenação também se manteve até estável, mesmo ainda baixa.

Ao chegar à clínica WeVets, a minúscula cadelinha foi imediatamente internada na UTI.

Como já foi mencionado, o serviço de "Samu" de pets é pago. Por dia, a Vita realiza de 8 a 10 remoções, que custam, em média, R$ 400, podendo ocorrer adicionais com medicações e manobras mais custosas. Transporte de UTI, como no caso de Maiorzinha, costumam custar R$ 800.

Leia a reportagem completa do UOL.

Cultura

Segredos da Biblioteca Mário de Andrade

A Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, completa cem anos em 2025. E uma matéria do UOL trouxe curiosidades sobre o prédio que são desconhecidas do público.

Com um dos maiores acervos do país, que inclui milhões de itens, a grande biblioteca municipal é muito mais que um local "cheio de livros". Por exemplo, ela abriga grupos de leitura, festivais de filmes, cursos de escrita e poesia, entre outras atividades.

Entre as curiosidades estão:

Uma torre de livros de 20 andares que é fechada ao público. São volumes que necessitam de atenção especial;

Dois livros "mais antigos que o Brasil": "Suma Teológica", de Santo Antonino, de 1477; e "Crônica de Nuremberg", de 1493, escrito em latim;

Primeiras edições de obras do escritor Mário de Andrade, que dá nome à biblioteca. Entre elas, a de seu livro mais famoso, "Macunaíma";

Há livros "queridinhos" do público entre os que podem ser retirados da biblioteca. Atualmente, o favorito é "Um Defeito de Cor", de Ana Maria Gonçalves;

Enquanto está aberta, a biblioteca funciona como um abrigo para pessoas em vulnerabilidade social;

A estátua "A Leitura", inspirada na deusa mitológica Minerva, fica na entrada da biblioteca e já serviu para que diversos artistas passassem o dia ensaiando peças - entre eles, a atriz Fernanda Montenegro e o autor de novelas Manoel Carlos;

Há outras curiosidades e detalhes que podem ser lidos na matéria completa do UOL.

A gente ainda trata lixo de forma amadora no Brasil. Lucien Belmont, Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro) sobre os problemas da coleta seletiva do material em São Paulo

Exposição

Uma mostra do homem que viu o futuro

Está aberta até 31 de agosto no MIS Experience, braço do Museu da Imagem e do Som, uma exposição imersiva sobre a obra do visionário escritor francês Júlio Verne (1828-1905), o "pai da ficção científica".

Júlio Verne tem a reputação de, no século 19, ter previsto o futuro e invenções que realmente ganharam vida no mundo real em seus escritos, como os famosos "Viagem ao Centro da Terra", "Da Terra à Lua", "Volta ao Mundo em 80 Dias" e "20.000 Léguas Submarinas".

"Uma Viagem Imersiva Extraordinária: Júlio Verne 200", inédita no Brasil, tem oito salas inspiradas nas obras clássicas do autor.

Entre os destaques, há uma sala repleta de projeções. Ali, dá para conhecer localizações geográficas que ficaram famosas em romances em uma experiência dividida em capítulos. Cada um reproduz os ambientes em que se passam as obras.

Em outro ambiente interativo, a proposta é que os visitantes pintem imagens das máquinas imaginadas pelo francês. Depois, basta colocar a gravura em um tipo de scanner. O processo faz com que o desenho apareça na tela como parte da obra de arte digital.

A exposição vai circular por vários países e foi criada para celebrar os 200 anos de nascimento do escritor em 2028. A estreia foi na Espanha, no ano passado, e o evento será encerrado daqui a três anos na França.

A mostra é apoiada e assessorada pela Société Jules Verne, a principal organização internacional dedicada aos estudos do escritor.

A entrada inteira custa R$ 60, às quartas e quintas, e R$ 80, de sexta a domingo e feriados. É possível visitar o espaço de forma gratuita às terças, com retirada de ingressos na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita.

Leia aqui a matéria completa do Guia da Folha.

Educação

Rap nas escolas

O projeto "A Poesia do Rap" está levando a escolas públicas da capital e do Grande ABC um estímulo para que os alunos desenvolvam o interesse em escrever e tenham maior contato com atividades culturais.

O criador do projeto é o rapper Cocão Avoz, que decidiu usar suas experiências para também impactar as crianças e adolescentes das escolas municipais e estaduais de São Paulo.

Ele criou a ação em 2007 e vem trabalhando nela em cooperação com a coordenação pedagógica de algumas escolas.

Cocão busca reproduzir algo que aconteceu com ele e faz parte do caminho que ele seguiu na vida. Ele teve seu primeiro contato com o hip-hop ainda na adolescência, quando o grupo Racionais MC's se apresentou em sua escola.

"O objetivo é mostrar que existe um caminho, é dar coragem para eles viverem e serem quem quiserem ser", disse Cocão Avoz, cujo nome real é Ed Mauro Teixeira.

Saiba mais sobre o projeto "A Poesia do Rap" na matéria da Folha de São Paulo.

História

A máquina de massa mais antiga do Brasil

A máquina de fazer massa mais antiga do Brasil está ainda em funcionamento na cozinha da casa de massas Malandrino, na Vila Clementino (zona sul), que está completando 85 anos de existência.

O que nasceu como pastifício em 1940, virou rotisseria e hoje agrega um restaurante a alguns passos de distância, na rua Capitão Macedo.

A família Malandrino veio da Itália para o Brasil por causa dos Matarazzo, que trouxeram uma máquina de macarrão para uma exposição em São Paulo. Mas o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, impediu o retorno do equipamento para a Europa.

Com essa retenção em São Paulo, o patriarca Antônio Malandrino comprou a máquina e abriu o estabelecimento com seu sobrenome.

Seu filho Martino, hoje com 89 anos e ainda na ativa, acabou tocando o negócio - no começo, com a ajuda das receitas italianas de massas da mãe.

Foi ele quem fez a Malandrino crescer e se modernizar, mesmo sem deixar de usar a antiga máquina que deu origem à casa de massas. Hoje atuam na cozinha os bisnetos do pioneiro Antônio.

Leia a reportagem completa no UOL.

Gastronomia

Novas tendências nos restaurantes

Surgem em restaurantes de São Paulo novas tendências inspiradas em costumes de outros países que despertam curiosidade.

Uma delas é comer em pé. O Standing Sushi Bar, inaugurado em março em Pinheiros (zona oeste), serve a clientela sem mesas para se sentar. A prática segue o que novos restaurantes em Tóquio vêm fazendo. A aposta é na alta rotatividade do público.

Outra tendência: "coffee parties", uma espécie de balada pela manhã que é sucesso em Londres e Berlim. O restaurante Choribar, também em Pinheiros, promove sua "coffee party" uma vez por mês. E a Casa Hario, no Itaim Bibi (zona oeste), faz a sua esporadicamente. A diversão dura até 15h.

Falando em horário, o Baixo Gastronômico, na Vila Madalena (zona oeste), estabeleceu hora para entrar e também sair das refeições. O restaurante funciona apenas aos sábados e em uma sexta-feira do mês.

A feijoada é seu carro-chefe, mas quem vai comer não pode eternizar sua permanência à mesa. Os horários são rígidos: quem entra 12h tem de ir embora às 14h, e quem chega às 14h30 precisa sair às 16h30.

"Implementar esse tipo de ideia nunca é simples. No começo, o pessoal estranhou, mas está funcionando", conta Ivan Santinho sobre a feijoada no Baixo Gastronômico.

Uma última tendência é a das bebidas high-tech. A Joya Boulangerie, na Vila Madalena, importou uma máquina americana Nitron para injetar nitrogênio em drinques como o mate com tangerina. Também trouxe a cafeteira italiana Gaggia Milano La Reale, avaliada em R$ 180 mil, para extrair nuances sensoriais do café com precisão milimétrica.

Leia mais na matéria do UOL.