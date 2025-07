Samsung vê lucro abaixo do esperado no 2º tri com restrições dos EUA sobre China

SEUL (Reuters) - A Samsung Electronics previu nesta terça-feira (horário local) uma queda de 56% no lucro operacional do segundo trimestre frente ao mesmo período do ano anterior, muito pior do que os analistas esperavam, com sua divisão de semicondutores enfrentando as restrições dos Estados Unidos sobre a China.

A maior fabricante de chips de memória do mundo atribuiu o desempenho fraco principalmente à sua divisão Device Solutions (DS), que abriga seu negócio de chips.

"A Divisão DS registrou uma queda no lucro em relação ao trimestre anterior devido a ajustes no valor de inventário e ao impacto das restrições dos EUA sobre chips avançados de IA para a China", disse a Samsung em comunicado.

O negócio de memória foi afetado por custos não recorrentes, como os ajustes de valor de estoque. No entanto, a Samsung acrescentou que seus produtos de memória de alta largura de banda (HBM) aprimorados estavam em processo de avaliação por clientes e com remessas em andamento.

Segundo analistas, o setor de chips de inteligência artificial da empresa enfrentou atrasos no fornecimento de seus produtos mais recentes para a Nvidia e prejuízos contínuos no seu negócio de fabricação de chips por contrato.

A Samsung estimou um lucro operacional de 4,6 trilhões de won para o período de abril a junho, contra estimativa de 6,2 trilhões de won da LSEG SmartEstimate.

Isso seria comparado com 10,4 trilhões de won no mesmo período do ano anterior e 6,7 trilhões de won no trimestre anterior.

A receita deve cair 0,1%, para 74 trilhões de won, em comparação com o ano anterior, conforme o documento.

A Samsung deve divulgar os resultados detalhados, incluindo a divisão dos lucros por setor, no final de julho.

(Reportagem de Heekyong Yang e Joyce Lee)