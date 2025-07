Saída do presidente da Nestlé ocorreu após descontentamento com gestão, dizem investidores

ZURIQUE/LONDRES (Reuters) - O recente anúncio da Nestlé de que o presidente Paul Bulcke deixará o cargo veio na sequência do aumento da inquietação dos investidores com relação ao preço das ações do grupo alimentício, o mandato do presidente-executivo anterior Mark Schneider e as preocupações de que seu modelo de governança corporativa estivesse desatualizado, disseram investidores à Reuters.

O apoio a Bulcke, de 70 anos, estava diminuindo devido a dúvidas sobre a recuperação da Nestlé após a pandemia, quando os volumes de vendas diminuíram em 2023, já que a maior fabricante de alimentos embalados do mundo aumentou os preços para compensar o aumento dos custos das matérias-primas, disseram quatro investidores da Nestlé.

Também houve descontentamento com a lealdade de Bulcke a Schneider durante esse período difícil, bem como com a prática da Nestlé de nomear ex-CEOs como presidentes, disseram eles. Schneider acabou sendo demitido em agosto passado e substituído pelo veterano da Nestlé Laurent Freixe.

A fabricante do café instantâneo Nescafé e das barras de chocolate KitKat disse em 18 de junho que Bulcke, presidente-executivo de 2008 a 2016, deixaria o cargo de presidente em abril de 2026 e seria substituído pelo vice-presidente Pablo Isla, ex-presidente e CEO da varejista de moda espanhola Inditex .

"A Nestlé não está em modo de crise, mas é o momento certo para uma mudança", disse Ingo Speich, chefe de sustentabilidade e governança corporativa da Deka Investment, um dos 30 maiores investidores da Nestlé que votou contra Bulcke na AGM deste ano, em 16 de abril.

"Somos grandes apoiadores de presidentes independentes, mas depois de estar no conselho por mais de uma década, Bulcke não era mais independente", acrescentou Speich.

Bulcke não estava disponível para fazer declarações.

Sua saída marcará o fim de uma carreira de quase 50 anos que o viu subir de estagiário de marketing até o topo.

Respondendo a um pedido de comentário da Reuters sobre esta história, o porta-voz da Nestlé, Christoph Meier, disse que Bulcke optou por não buscar a reeleição em um momento em que Freixe estava bem estabelecido e a direção estratégica da empresa era clara e firme.

"Esse momento garante uma transição tranquila, proporcionando tempo e espaço suficientes para que a nova equipe de liderança se estabeleça", disse Meier, observando que a empresa havia revisado seus planos de sucessão em junho.

Mas o momento da saída de Bulcke - anunciada logo após sua reeleição para mais um ano e um ano antes de sua idade de aposentadoria obrigatória - foi incomum, segundo analistas e investidores.

Bulcke, presidente do conselho desde 2017, deveria se aposentar em 2027, de acordo com as regras da Nestlé.

Vários dos 30 principais investidores disseram à Reuters que estavam insatisfeitos com Bulcke há anos, com alguns buscando sua saída em caráter privado ou em assembleias de acionistas.

"Já faz algum tempo que chegou o momento certo para que o Sr. Bulcke se afaste", disse um deles, que não quis se identificar.

O apoio de Bulcke aos acionistas diminuiu com o tempo. Em abril, ele foi reeleito com 84,8% de apoio dos acionistas. Embora aparentemente substancial, foi bem abaixo do nível que os presidentes normalmente recebem na Suíça. Em 2017, ele recebeu quase 96% dos votos a seu favor.

(Reportagem de John Revill, Oliver Hirt em Zurique e Richa Naidu em Londres)