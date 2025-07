SAIBA MAIS-Como a guerra comercial de Trump está abalando a economia global

(Reuters) - As decisões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro chocaram os mercados financeiros e provocaram uma onda de incerteza na economia global.

Aqui está uma linha do tempo dos principais acontecimentos:

1º de fevereiro - Trump impõe tarifas de 25% sobre as importações mexicanas e a maioria das canadenses e 10% sobre os produtos da China, exigindo que eles reduzam o fluxo de fentanil e imigrantes ilegais para os Estados Unidos.

3 de fevereiro - Trump suspende sua ameaça de tarifas sobre o México e o Canadá, concordando com uma pausa de 30 dias em troca de concessões na fronteira e no combate ao crime. Os EUA não chegam a um acordo desse tipo com a China.

7 de fevereiro - Trump adia as tarifas sobre pacotes de minimis, ou de baixo custo, da China até que o Departamento de Comércio possa confirmar que estão em vigor os procedimentos e sistemas para processá-los e coletar a receita tarifária.

10 de fevereiro - Trump aumenta as tarifas sobre aço e alumínio para 25% "sem exceções ou isenções".

3 de março - Trump diz que as tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá entrarão em vigor a partir de 4 de março e dobra as tarifas relacionadas ao fentanil sobre todas as importações chinesas para 20%.

5 de março - Ele concorda em adiar por um mês as tarifas sobre alguns veículos fabricados no Canadá e no México após uma ligação com os CEOs da General Motors e da Ford e com o presidente da Stellantis.

6 de março - Trump isenta por um mês as mercadorias do Canadá e do México das tarifas de 25% sob um pacto comercial norte-americano.

26 de março - Trump divulga uma tarifa de 25% sobre carros e caminhões leves importados.

2 de abril - Ele anuncia tarifas globais com uma base de 10% sobre todas as importações e taxas significativamente mais altas sobre alguns dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos.

9 de abril - Trump suspende por 90 dias a maior parte de suas tarifas específicas para cada país, que entraram em vigor menos de 24 horas antes, após uma reviravolta nos mercados financeiros que apagou trilhões de dólares das bolsas de valores em todo o mundo.

A tarifa geral de 10% sobre quase todas as importações dos EUA permanece em vigor.

Trump disse que aumentará a tarifa sobre as importações chinesas para 125% em relação ao nível de 104% que entrou em vigor um dia antes. Isso eleva as tarifas extras sobre produtos chineses para 145%, incluindo as tarifas relacionadas ao fentanil impostas anteriormente.

13 de abril - O governo dos EUA concede exclusões de tarifas elevadas sobre smartphones, computadores e alguns outros produtos eletrônicos importados principalmente da China.

22 de abril - O governo Trump lança investigações de segurança nacional sob a Seção 232 da Lei de Comércio de 1962 sobre as importações de produtos farmacêuticos e semicondutores, como parte de uma tentativa de impor tarifas sobre ambos os setores.

4 de maio - Trump impõe uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos fora dos EUA.

9 de maio - Trump e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciam um acordo comercial bilateral limitado que mantém as tarifas de 10% sobre as exportações britânicas, expande modestamente o acesso agrícola para ambos os países e reduz as tarifas proibitivas dos EUA sobre as exportações britânicas de automóveis.

12 de maio - Os EUA e a China concordam em reduzir temporariamente as tarifas recíprocas. Sob a trégua de 90 dias, os EUA reduzirão as tarifas extras impostas às importações chinesas de 145% para 30%, enquanto as tarifas da China sobre as importações dos EUA serão reduzidas de 125% para 10%.

13 de maio - Os EUA cortam a tarifa "de minimis" de baixo valor sobre as remessas da China, reduzindo as taxas para itens avaliados em até US$800 de 120% para 54%.

23 de maio - Trump diz que está recomendando uma tarifa direta de 50% sobre os produtos da União Europeia a partir de 1º de junho. Ele também avisa a Apple que ela enfrentará uma tarifa de 25% se os telefones que vender nos EUA forem fabricados fora do país.

25 de maio - Trump recua em sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da UE, concordando em prorrogar o prazo para as negociações até 9 de julho.

28 de maio - Um tribunal de comércio dos EUA impede que as tarifas de Trump entrem em vigor em uma decisão abrangente de que o presidente ultrapassou sua autoridade ao impor tarifas gerais sobre as importações de parceiros comerciais dos EUA.

O governo Trump afirma que recorrerá da decisão.

29 de maio - Um tribunal federal de apelação restabelece temporariamente as tarifas mais abrangentes de Trump, pausando a decisão do tribunal inferior para considerar o recurso do governo, e ordena que os autores dos casos respondam até 5 de junho e o governo até 9 de junho.

3 de junho - Trump assina uma proclamação executiva ativando um aumento nas tarifas sobre aço e alumínio importados de 25% para 50%.

12 de junho - Trump avisa em um evento na Casa Branca que poderá em breve aumentar as tarifas sobre automóveis, argumentando que isso poderia estimular as montadoras a acelerar os investimentos nos EUA.

3 de julho - Trump diz que os EUA vão impor uma tarifa de 20% sobre muitas exportações vietnamitas, e que as remessas de terceiros países através do Vietnã enfrentarão uma taxa de 40%.

6 de julho - Ele diz no Truth Social que os países que se alinharem às "políticas antiamericanas" do Brics receberão uma tarifa adicional de 10%.

7 de julho - Trump diz no Truth Social que as tarifas adicionais mais altas anunciadas nos meses anteriores entrarão em vigor com atraso em 1º de agosto, conforme os EUA concluem vários acordos comerciais.

(Por Paolo Laudani e Mateusz Rabiega em Gdansk)