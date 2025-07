Roupas da Reserva, Animale e mais têm até 83% de desconto, mas é só hoje

Está precisando renovar o guarda-roupas, mas não quer gastar muito? O Guia de Compras UOL selecionou peças com até 83% de desconto no App Day da OFF Premium.

A lista inclui camisetas, calças, casacos e jaquetas de marcas como Farm, Reserva, Animale, Foxton e Maria Filó. Para aproveitar o desconto, é necessário ter o aplicativo OFF Premium —disponível para iOS e Android— instalado no celular e aplicar o cupom "APPDAY" antes de fechar a compra. Confira a seguir os produtos em promoção:

Como resgatar o cupom de desconto?

Clique no botão "Comprar" em um dos produtos acima para ser redirecionar para o app OFF Premium (é preciso ter o aplicativo instalado no celular)

Na página do produto, clique em "Comprar", selecione a numeração desejada, clique em "Adicionar à sacola" e depois em "Ver sacola"

Vá até o campo "Quer usar um código de vendedora e/ou cupom" e clique em "Adicionar"

Digite o cupom "APPDAY" e clique em "Aplicar"

Vai aparecer uma mensagem de "Cupom aplicado com sucesso"

Clique em "Fechar compra" para finalizar o pedido ou adicione produtos à sacola (caso acrescente itens, o desconto será aplicado automaticamente e não será preciso inserir o cupom novamente)

Produtos com o selo O.F.F. (aparece na cor verde abaixo da foto do produto) não são elegíveis para o cupom.

