Protestos contra governo no Quênia deixam 11 mortos e dezenas de feridos

Por Edwin Okoth e Humphrey Malalo

NAIRÓBI (Reuters) - A polícia queniana atirou para dispersar manifestantes em Nairóbi marcando o 35º aniversário das manifestações pró-democracia nesta segunda-feira, e a polícia disse que 11 pessoas foram mortas em todo o país nos últimos protestos contra o governo que terminaram em derramamento de sangue.

A morte do blogueiro Albert Ojwang sob custódia policial no mês passado deu novo ímpeto aos protestos, alimentando a raiva contra as autoridades e levando centenas de pessoas às ruas.

Um repórter da Reuters viu a polícia disparar contra manifestantes que avançavam no subúrbio de Kangemi, em Nairóbi, e um homem ficou imóvel na via com um ferimento sangrando.

O Eagle Nursing Home, no subúrbio, informou que seis pessoas foram internadas com ferimentos e que duas morreram em decorrência de ferimentos a bala. Uma fonte do Kenyatta National Hospital disse que o hospital estava tratando 24 pessoas feridas, mas não entrou em detalhes sobre os ferimentos.

"POLICIAIS ENCAPUZADOS"

A polícia do Quênia informou que 11 pessoas morreram e 52 policiais ficaram feridos. Ela não informou quem foi o responsável pelas mortes.

"Relatórios preliminares indicam mortes, ferimentos, danos a veículos motorizados e vários incidentes de saques", disse a polícia em um comunicado.

Os agentes da lei têm se mobilizado fortemente em Nairóbi desde os protestos liderados por jovens em junho de 2024, que inicialmente se concentraram em aumentos de impostos, mas que se expandiram para abranger questões como corrupção, brutalidade policial e desaparecimentos inexplicáveis de críticos do governo.

A polícia usou gás lacrimogêneo e canhões de água nesta segunda-feira para dispersar centenas de manifestantes que avançavam ao longo de uma via que liga Kangemi ao centro de Nairóbi.

Horas depois, os manifestantes e a polícia se desentenderam, e um repórter da Reuters viu a polícia abrir fogo quando a multidão atacou.

A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia (KNCHR), financiada pelo governo, disse que viu "vários policiais encapuzados, sem uniforme, circulando em veículos sem identificação".

Uma ordem judicial exige que a polícia seja facilmente identificável, após alegações de que policiais à paisana dispararam tiros de verdade contra manifestantes no ano passado.

A KNCHR também disse que gangues criminosas empunhando chicotes e facões pareciam estar operando ao lado da polícia em Nairóbi e na cidade de Eldoret, no Vale do Rift.

(Reportagem de George Obulutsa, Edwin Okoth, Edwin Waita, Humphrey Malolo)