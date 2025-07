Produção e venda de veículos no Brasil recuam em junho, diz Anfavea

(Reuters) - A produção de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil somou 200,8 mil unidades em junho, queda de 6,5% ante maio e de 4,9% na comparação com o mesmo mês de 2024, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela associação do setor, Anfavea.

No mesmo período, as vendas totalizaram 212,9 mil unidades, declínio de 5,7% na base mensal e de 0,6% ante junho do ano passado.

No primeiro semestre de 2025, houve aumento de 7,8% na produção, para 1,227 milhão de veículos, enquanto as vendas subiram 4,8%, para 1,199 milhão de unidades.

De acordo com os dados da Anfavea, as exportações aumentaram 75% em junho ante o mesmo mês no ano passado, para 50,7 mil veículos, acumulando nos primeiros seis meses de 2025 um total de 264,1 mil unidades, incremento de 59,8% ano a ano.

(Por Paula Arend Laier; edição de Roberto Samora)