Produção de veículos recua 4,9% em junho ante mesmo mês de 2024, revela Anfavea

A produção de veículos teve queda de 4,9% no mês passado frente ao mesmo período de 2024, chegando a 200,8 mil unidades. Na comparação com maio, houve queda de 6,5% na fabricação de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Divulgado nesta segunda-feira, 27, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras, o balanço mostra que o primeiro semestre terminou com 1,23 milhão de veículos montados, número 7,8% acima do volume registrado nos seis primeiros meses do ano passado.

Num sinal de acomodação do mercado, as vendas do mês passado, de 212,9 mil veículos, recuaram 0,6% no comparativo com junho de 2024. Na margem, ou seja, de maio para junho, as vendas caíram 5,7%. Com isso, o crescimento no acumulado do ano caiu para 4,8%, com 1,2 milhão de veículos vendidos no primeiro semestre.

As exportações, por outro lado, continuam em alta, chegando a 50,7 mil veículos embarcados no mês passado. O número corresponde a um crescimento de 75% em relação a junho de 2024. Frente a maio, porém, houve queda de 1,7% nos embarques. Desde o início do ano, 264,1 mil veículos foram exportados, com crescimento de 59,8% ante os seis primeiros meses de 2024. A Argentina é o principal destino das vendas de veículos ao exterior e vem puxando o resultado.

O balanço da Anfavea mostra ainda que 462 vagas de emprego foram eliminadas nas montadoras em junho. O setor agora emprega 108,9 mil trabalhadores.