Presidente do Irã diz estar aberto a diálogo com EUA e acusa Israel de tentativa de assassinato

Por Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse acreditar que o país pode resolver suas diferenças com os Estados Unidos por meio do diálogo, mas a confiança seria um problema após os ataques norte-americanos e israelenses, de acordo com entrevista divulgada nesta segunda-feira.

"Acredito que poderíamos resolver facilmente nossas diferenças e conflitos com os Estados Unidos por meio do diálogo e de negociações", disse Pezeshkian ao podcaster conservador norte-americano Tucker Carlson, em entrevista realizada no sábado.

O líder iraniano pediu que o presidente dos EUA, Donald Trump, não se deixe levar à guerra com o Irã pelo líder de Israel, Benjamin Netanyahu, que visita Washington nesta segunda-feira para conversas na Casa Branca.

"O presidente dos Estados Unidos, Sr. Trump, é capaz o suficiente para guiar a região rumo à paz e a um futuro mais brilhante e colocar Israel em seu devido lugar. Ou cair em um buraco, um buraco sem fim, ou um pântano", disse Pezeshkian. "Portanto, cabe ao presidente dos Estados Unidos escolher o caminho."

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que não tinha certeza se Trump tinha visto os comentários do presidente iraniano, mas concordou que ele era o homem certo para levar a região rumo à paz.

Pezeshkian culpou Israel, inimigo do Irã, pelo colapso das negociações que estavam em andamento quando os israelenses iniciaram seus ataques ao país em 13 de junho, dando início a uma guerra aérea de 12 dias, na qual importantes comandantes iranianos e cientistas nucleares foram mortos.

"Como vamos confiar nos Estados Unidos novamente?", perguntou Pezeshkian. "Como podemos ter certeza de que, no meio das negociações, o regime israelense não terá permissão para nos atacar novamente?"

Pezeshkian também disse que Israel tentou assassiná-lo.

"Eles tentaram, sim", disse. "Eles agiram de acordo, mas falharam."

Israel não respondeu imediatamente à alegação. Um alto oficial militar israelense afirmou no mês passado que Israel matou mais de 30 oficiais de segurança e 11 cientistas nucleares em seu ataque às instalações do Irã.

Trump disse que esperava discutir o Irã e suas ambições nucleares com Netanyahu, qualificando os ataques norte-americanos às instalações iranianas como um tremendo sucesso. Na sexta-feira, ele disse a repórteres que acreditava que o programa nuclear de Teerã havia sido permanentemente atrasado, embora o Irã pudesse retomar os esforços em outras áreas.

O Irã sempre negou estar buscando uma arma nuclear.

(Reportagem de Doina Chiacu; reportagem adicional de Howard Goller)