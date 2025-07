Prefeitura de SP e construtora negam irregularidades em obra emergencial

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o secretário Marcos Monteiro, da Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras), o engenheiro do órgão Paulo Baccelli Mendes, a construtora BBC Construções e Empreendimentos e os dois sócios da empresa, Walter Roberto de Luca Braga e Cíntia Cristina de Barros.

A ação acusa a Siurb de fabricar uma situação de emergência para contratar a construtora sem licitação para recuperação do Córrego Diniz, na zona sul de São Paulo. A obra custou R$ 14,7 milhões e foi realizada entre o final de 2021 e o início de 2022.

É a primeira ação de improbidade administrativa relacionada às obras emergenciais contratadas no primeiro mandato do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O MP-SP cobra dos acusados R$ 797 mil, valor correspondente ao prejuízo causado aos cofres da prefeitura (R$ 398,4 mil, atualizado em abril deste ano), mais a multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa.

Tanto a Prefeitura quanto a BBC e seus sócios negam as acusações feitas pelo MP-SP na ação de improbidade.

A Siurb e a Prefeitura disseram, em nota, que a obra precisou ser contratada "com celeridade" por causa do "risco iminente" aos moradores da região.

Segundo a Siurb, "as contratações emergenciais são respaldadas exclusivamente por critérios técnicos e avaliações de risco iminente à vida dos munícipes ou risco de colapso de estruturas" (leia a íntegra da nota abaixo).

A Prefeitura não comentou as acusações de sobrepreço.

Já a BBC disse que a ação do MP-SP se baseia em parecer "que não condiz com a realidade dos fatos e que "se baseia em premissas absolutamente equivocadas, que não podem ser aplicadas ao contrato" (leia íntegra da nota abaixo).

Reportagem do UOL publicada em março do ano passado revelou que, entre 2021 e 2024, a Prefeitura de São Paulo gastou R$ 5 bilhões para contratar mais de 300 obras em regime de emergência, sem licitação. Em mais de 70% desses contratos, havia indícios de combinação entre as empresas convidadas a fazer propostas.

Leia notas enviadas ao UOL pela BBC e pela Prefeitura de São Paulo:

Prefeitura de São Paulo:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) reafirma que as contratações emergenciais são respaldadas exclusivamente por critérios técnicos e avaliações de risco iminente à vida dos munícipes ou risco de colapso de estruturas. A obra mencionada pela reportagem conta com relatório da Defesa Civil que atestou a necessidade de intervenções imediatas de contenção, relatório de técnicos da subprefeitura local, além de relatório de vistoria elaborado por um engenheiro da Siurb. A vistoria constatou mais de 70% do pavimento comprometido e agravamento do processo erosivo no local, o que colocava em risco iminente a fundação das edificações do entorno e a circulação de pedestres e veículos. Desse modo, fica totalmente afastada a hipótese de "dispensa indevida de licitação".

A pasta já se manifestou junto ao Ministério Público sobre todos os apontamentos do órgão, inclusive respaldada por pareceres favoráveis dos tribunais de contas do Estado e da União. Por fim, a Secretaria aguarda manifestação da Justiça quanto à ação apresentada pelo MP.

BBC Construções e Empreendimentos:

Nossa empresa BBC possui mais de uma década de atuação sempre prestou serviços a órgãos públicos sob gestão de quaisquer partidos dada nossa capacidade técnica evidenciada em todas as obras.

Entendemos a importância do trabalhado do Ministério Público, assim como do Tribunal de Contas e especialmente do Poder Judiciário onde pode-se efetivamente exercer o direito constitucional de defesa e onde a decisão é imparcial e não permeada por interesses pessoais e políticos partidários.

As alegações do promotor Ricardo Manuel Castro tomam por base parecer que não condiz com a realidade dos fatos, é distante do procedimento específico da contratação, vai contra o determinado pelo TCU e se baseia em premissas absolutamente equivocadas, que não podem ser aplicadas ao contrato. O parecer acerta em dizer que o BDI aplicado é inferior ao médio praticado.

As alegações serão respondidas na esfera judicial seguindo toda a técnica que norteia o trabalho de nossa empresa com apresentação de estudos, laudos e pareceres que certamente levarão ao julgamento de total improcedência da demanda, demonstrando economicidade ao órgão público.