Polônia introduz controles fronteiriços com Alemanha e Lituânia para conter imigração

A Polônia introduziu, na madrugada desta segunda-feira (7), controles fronteiriços temporários com a Alemanha e a Lituânia, em uma tentativa de reduzir a imigração irregular.

"Tomamos esta decisão para combater a imigração ilegal", declarou na noite de domingo Tomasz Siemoniak, ministro polonês do Interior, que garantiu que ela não estava direcionada a cidadãos de outros países da União Europeia.

No total, foram instalados 52 postos de controle na fronteira com a Alemanha e 13 na fronteira com a Lituânia, durante um período de 30 dias renováveis.

Em princípio, tais controles nas fronteiras internas são proibidos dentro do espaço Schengen de livre circulação ? do qual os três países fazem parte ?, mas, em casos de ameaças à ordem pública ou à segurança, é possível implementar essas medidas de forma temporária.

Os novos controles são uma resposta ao sentimento anti-imigração crescente em ambos os lados da fronteira.

Segundo a Polônia, centenas de imigrantes, em sua maioria provenientes do Oriente Médio, cruzam mensalmente os países bálticos vindos de Belarus e, posteriormente, atravessam a Polônia para chegar à Alemanha.

Além disso, a Polônia acusa a Alemanha de devolver ao seu território os migrantes irregulares que consegue interceptar.

A questão tornou-se um tema especialmente delicado na política doméstica polonesa e provocou tensões com a Alemanha.

A imigração ocupou um lugar central nas eleições presidenciais realizadas em junho na Polônia, nas quais o nacionalista Karol Nawrocki ? que se apresentou com o lema "Primeiro a Polônia, primeiro os poloneses" ? derrotou por uma margem estreita o candidato apoiado pelo primeiro-ministro pró-europeu, Donald Tusk.

O governo do primeiro-ministro Tusk agora tenta se diferenciar de seus rivais endurecendo sua política migratória.

