Polônia impõe controle nas fronteiras com Alemanha e Lituânia em meio a temor sobre migração

VARSÓVIA (Reuters) - A Polônia introduziu controles temporários em suas fronteiras com a Alemanha e a Lituânia nesta segunda-feira, em um esforço para conter o que o governo diz ser um número crescente de imigrantes sem documentos chegando do norte e do oeste.

A reimposição de controles de fronteira é apenas o exemplo mais recente de como as crescentes preocupações públicas em toda a União Europeia com a migração estão pressionando a estrutura da chamada zona Schengen, que não exige passaporte. Holanda, Bélgica e a própria Alemanha já implementaram medidas semelhantes.

Na Polônia, o debate sobre migração tem se tornado cada vez mais acalorado nas últimas semanas, com grupos de ativistas de extrema direita lançando "patrulhas cidadãs" na fronteira ocidental, em meio a relatos da mídia polonesa de que autoridades alemãs estão enviando migrantes sem documentos de volta pela fronteira.

"Tudo está ocorrendo sem incidentes", disse o ministro do Interior, Tomasz Siemoniak, à emissora privada TVN24 nesta segunda-feira, após os controles entrarem em vigor.

"O trânsito está fluindo normalmente no momento, 800 policiais, 200 soldados da 'gendarmerie', 500 soldados do exército territorial, todos os serviços... estão em total prontidão."

A "gendarmerie" é uma espécie de força policial militarizada.

Falando em uma entrevista coletiva à meia-noite (horário local) na fronteira alemã, quando os controles começaram, Siemoniak também disse que apenas autoridades estaduais, como guardas de fronteira, estavam autorizadas a verificar veículos que entravam na Polônia, em uma referência às "patrulhas dos cidadãos".

A guarda de fronteira disse em uma publicação no X que deteve um cidadão estoniano na fronteira da Polônia com a Lituânia por transportar quatro imigrantes ilegais que seriam afegãos.

ENDURECIMENTO

A opinião pública polonesa em relação aos migrantes se endureceu desde que uma mulher de 24 anos foi morta na cidade de Torun por um cidadão venezuelano, em junho. No domingo, cerca de 10.000 pessoas participaram de uma marcha organizada por ativistas nacionalistas em sua memória.

Enquanto isso, na noite de sábado um polonês morreu após ser esfaqueado durante uma briga em Nowe, no norte da Polônia. Um cidadão colombiano foi preso sob suspeita de ser o responsável.

A polícia informou na segunda-feira que deteve um total de 13 pessoas em conexão com o incidente -- três poloneses e dez colombianos.

O canal estatal TVP Info mostrou multidões enfurecidas se reunindo na cidade, do lado de fora do albergue de trabalhadores onde os colombianos viviam.

Ativistas de direitos humanos condenaram as "patrulhas cidadãs".

"As ações desses grupos autoproclamados são o resultado de uma narrativa política radicalizante, que apresenta a migração como uma ameaça, o que alimenta medos sociais e a desconfiança nas instituições estatais", disse a Fundação de Helsinque para os Direitos Humanos em um comunicado na sexta-feira.

"A Fundação mais uma vez apela por um debate público honesto e confiável sobre a situação da migração e a política de fronteiras, baseado em fatos, não no medo e na manipulação."

(Reportagem de Alan Charlish e Pawel Florkiewicz)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS FDC