R$ 1,3 milhão em caixa de sapato: quem fica com dinheiro ilegal apreendido?

A Polícia Federal apreendeu R$ 1,3 milhão em espécie dentro de caixas de sapato em uma casa de Foz do Iguaçu (PR) durante uma operação contra o tráfico de drogas. O que acontece com o dinheiro ilegal apreendido?

O que aconteceu

O dinheiro foi encontrado no closet de uma casa de alto padrão em Foz do Iguaçu (PR). A apreensão ocorreu na quinta-feira, durante a Operação Specula, que visa desarticular uma quadrilha envolvida no tráfico internacional de drogas, especialmente maconha e cocaína.

O grupo usava caminhões com fundos falsos, pneus e até veículos terceirizados dos Correios para transportar drogas. A investigação, segundo a PF, teve início em outubro de 2024, quando agentes identificaram movimentações suspeitas em um galpão no bairro Parque da Lagoa, utilizado como entreposto para armazenamento e distribuição de entorpecentes em diversos estados.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão, resultando também na apreensão de dez veículos. Durante as diligências anteriores à operação, já haviam sido recolhidas mais de seis toneladas de maconha e 108 kg de cocaína.

Para onde vai o dinheiro?

Os valores em dinheiro, veículos e outros bens apreendidos permanecerão retidos até decisão judicial. Caso a origem ilícita seja confirmada, segundo a PF, todos esses bens serão incorporados ao patrimônio público e destinados a fins de interesse social, incluindo a possibilidade de serem direcionados a projetos sociais.

O dinheiro apreendido fica em contas ligadas ao processo. "Durante o trâmite, ficam bloqueados, sem qualquer movimentação por parte da polícia ou dos acusados. A guarda é feita em instituições financeiras oficiais, como a Caixa Econômica Federal, para garantir a segurança e a integridade do montante", explica o advogado criminalista Warley Freitas de Lima.

Após a condenação definitiva, o dinheiro é incorporado ao poder público. Lima explica que, comprovada a origem ilícita, os valores podem ser declarados perdidos em favor da União. "Normalmente, são destinados a fundos específicos, como o Funad (Fundo Nacional Antidrogas) ou o Funpen (Fundo Penitenciário Nacional), mas também podem ter outras destinações previstas em lei." Há possibilidade de uso para ressarcimento de vítimas, mas isso depende de decisão judicial.

Destinação social antes do fim do processo é exceção. O advogado Guilherme Gama, professor de direito penal na Unifecaf, explica que, em situações excepcionais e com decisão judicial fundamentada, parte desses recursos pode ser destinada a entidades públicas ou privadas com finalidade social, desde que conveniadas. "Mas essa prática não é comum e depende de autorização específica do juiz."

O processo até a decisão final pode levar anos. Segundo Gama, o tempo varia conforme a complexidade do caso, a quantidade de provas e recursos apresentados. "Em crimes de tráfico internacional de drogas, como este, pode demorar anos até o trânsito em julgado."

Decisões recentes do STF e STJ definem o destino de valores apreendidos. Gama cita a ADI 6.293/DF (2023), em que o STF (Supremo Tribunal Federal) definiu que cabe à União estabelecer o destino de recursos obtidos em delações ou acordos, incluindo apreensões. No STJ (Superior Tribunal de Justiça), o RHC 234.567/SP (2025) reafirmou a possibilidade de alienação antecipada antes da sentença final, desde que garantida a restituição em caso de absolvição. "Essas decisões reforçam a segurança jurídica sobre o tema", conclui.