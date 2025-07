Petróleo sobe 2% com sinais de forte demanda

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram quase 2% nesta segunda-feira, uma vez que os sinais de forte demanda mais do que compensaram o impacto de um aumento da produção da Opep+ maior do que o esperado para agosto e novas preocupações sobre o impacto potencial das tarifas dos Estados Unidos.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em alta de US$1,28, ou 1,9%, a US$69,58. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) subiu 1,4%, a US$67,93. No início da sessão, o Brent havia caído para US$67,22 e o WTI teve sua mínima da sessão em US$65,40.

"O quadro da oferta definitivamente parece estar se elevando, no entanto, a demanda mais forte também está se mantendo acima das expectativas", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociações da BOK Financial.

As estatísticas do setor de viagens divulgadas na semana passada mostraram que um número recorde de norte-americanos viajou para o feriado de 4 de julho por via rodoviária e aérea.

No sábado, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados na Opep+ concordaram em aumentar a produção em 548.000 barris por dia em agosto, excedendo os aumentos de 411.000 barris por dia que fizeram nos três meses anteriores.

A decisão da Opep+ trará quase 80% dos cortes voluntários de 2,2 milhões de barris por dia de oito produtores da Opep de volta ao mercado, disseram os analistas da RBC Capital, liderados por Helima Croft, em uma nota.

(Reportagem adicional de Florence Tan e Ahmad Ghaddar)