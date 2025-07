PagBank oferece capacitação gratuita para mulheres no setor de tecnologia

Estão abertas as inscrições para a nova edição do #ElasTech, programa de capacitação promovido pelo banco digital PagBank com foco em ampliar a participação feminina no setor de tecnologia. A iniciativa oferece 50 vagas gratuitas para mulheres de todo o Brasil, sendo 25 delas destinadas a pessoas com deficiência.

Com duração de 12 semanas, o curso tem como foco a linguagem Java Full Stack e é voltado a mulheres a partir de 18 anos, estudantes ou formadas em qualquer área, com disponibilidade no período noturno. Não é necessário ter experiência prévia ou formação técnica. A programação inclui 144 aulas ao vivo e 240 horas de conteúdo on demand, além de módulos sobre letramento digital e desenvolvimento profissional.

"Acreditamos que a diversidade é fundamental para impulsionar soluções mais inovadoras e representativas", ressalta Cesar Leite, CTO do PagBank. "Mais do que capacitar, o programa reforça o papel do PagBank na inclusão e na criação de caminhos para a entrada dessas mulheres no mercado tech."

Criado para fomentar a diversidade em um setor ainda marcado pela predominância masculina, o programa já formou 116 alunas desde sua criação, das quais 18 foram contratadas pelo próprio PagBank.

As interessadas podem se inscrever até o dia 18 de julho na página do curso. Colaboradoras do PagBank também poderão participar, desde que atendam aos critérios do programa.