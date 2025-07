Pagamentos do Bolsa Família de julho: veja datas de depósito do benefício

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de julho de 2025 já têm data definida para começar.

O que aconteceu

Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os pagamentos de julho terão início no dia 18, conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) impresso no cartão do beneficiário. Veja o cronograma detalhado mais abaixo.

As transferências seguem o modelo habitual: ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para que os valores sejam liberados até o dia 10, antes do Natal.

Calendário de julho do Bolsa Família

Final do NIS 1: 18 de julho

Final do NIS 2: 21 de julho

Final do NIS 3: 22 de julho

Final do NIS 4: 23 de julho

Final do NIS 5: 24 de julho

Final do NIS 6: 25 de julho

Final do NIS 7: 28 de julho

Final do NIS 8: 29 de julho

Final do NIS 9: 30 de julho

Final do NIS 0: 31 de julho

Previsão dos repasses ao longo de 2025

Janeiro: 20 a 31

Fevereiro: 17 a 28

Março: 18 a 31

Abril: 15 a 30

Maio: 19 a 30

Junho: 16 a 30

Julho: 18 a 31

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Benefícios que compõem o Bolsa Família

O programa contempla diferentes auxílios, ajustados para atender diversas demandas das famílias inscritas:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da casa

Complementar (BCO): Valor adicional para garantir pelo menos R$ 600 por família

Primeira Infância (BPI): R$ 150 extras por criança com até 6 anos

Variável Familiar (BVF): R$ 50 a mais por gestante ou jovem de 7 a 17 anos

Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses (pagamento começa em setembro)

Regras para continuar no programa

Para manter o acesso ao benefício, é necessário seguir compromissos nas áreas de saúde e educação, como:

Garantir que crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos frequentem a escola regularmente

Realizar o pré-natal e o acompanhamento médico durante a gestação

Monitorar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos

Manter a vacinação em dia, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde

Atenção: manter a matrícula escolar atualizada e cumprir o calendário de vacinação são pontos essenciais para evitar a suspensão do benefício. Seguir essas obrigações é fundamental para continuar recebendo os valores mensais sem interrupções.