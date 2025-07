ONG usou R$ 1,2 milhão para pagar eventos-fantasma e empresa de morto no RJ

Do UOL, no Rio

A ONG Con-tato, suspeita de desvios de recursos de emendas parlamentares, usou ao menos R$ 1,17 milhão de recursos do governo do estado do Rio para custear eventos que não têm comprovação de terem sido realizados, entre 2023 e 2024. Mais de um terço desse montante (R$ 436 mil) foi pago a uma empresa registrada em nome de uma pessoa morta.

Levantamento do UOL baseado na análise de 31 processos de prestação de contas mensais da ONG revela falta de provas mínimas —como registros, fotos, relatórios ou listas de presença— que confirmem a realização dos eventos pagos com dinheiro público.

O que foi gasto em eventos-fantasma:

R$ 436 mil à DHB Empreendimentos Empresariais para a realização de atividades da Semana do Meio Ambiente e cerimônias de encerramento de núcleos. Nenhuma dessas ações aparece nos relatórios da ONG. A DHB, à época, estava registrada em nome de Edson Diniz Ângelo, então com 66 anos, morto em novembro de 2023.

para a realização de atividades da Semana do Meio Ambiente e cerimônias de encerramento de núcleos. Nenhuma dessas ações aparece nos relatórios da ONG. A DHB, à época, estava registrada em nome de Edson Diniz Ângelo, então com 66 anos, morto em novembro de 2023. R$ 481 mil à JHD Empreendimentos Empresariais , por serviços de "apoio operacional" em formaturas que também não foram detalhadas nem comprovadas. A empresa compartilha o telefone, hoje inativo, com a DHB.

, por serviços de "apoio operacional" em formaturas que também não foram detalhadas nem comprovadas. A empresa compartilha o telefone, hoje inativo, com a DHB. R$ 250 mil à ArtPlural Produções e Eventos para uma formatura em outubro de 2022 que nunca aconteceu. A mesma cerimônia só foi realizada meses depois por outra empresa (WAX Serviços Especializados), mediante novo pagamento de R$ 368 mil.

Empresa em nome de morto

Foram realizados em junho do ano passado dois pagamentos para a DHB, quando a empresa estava registrada na Junta Comercial em nome de Ângelo. A transferência de propriedade só ocorreu em julho, sete meses após a morte dele —com base em documento com data retroativa de setembro de 2023.

O que foi pago à DHB:

R$ 292 mil para um evento em referência à Semana do Meio Ambiente

R$ 144 mil para a cerimônia de encerramento do projeto

A própria Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, responsável pelo repasse da verba, admite que a ONG não apresentou nenhuma prova de que o serviço pago para a DHB tenha sido realizado e alega estar cobrando explicações há quase um ano, sem sucesso.

O UOL apurou que Ângelo também foi contratado em 2019 pela Con-tato para a função de auxiliar de escritório —a reportagem não conseguiu confirmar se ele deixou de ser funcionário da ONG antes de passar a ser proprietário da DHB, em 2022.

A empresa foi criada em junho de 2020 por Juacy Mendes da Silva Filho.

Ângelo integrou ainda, em 2018, o conselho de administração de outra ONG suspeita de desvios: o ICA (Instituto Carioca de Atividades).

A reportagem do UOL esteve na sede atual da DHB, em Jacarepaguá, mas foi informada de que não havia nenhum responsável pela empresa no local.

Um vizinho da residência onde Ângelo morava disse que ninguém mais apareceu no local após a morte dele. Segundo ele, o antigo dono da DHB morava sozinho, numa quitinete com quarto, sala e banheiro.

O atual dono da DHB, Nilton de Lima Cartaxo, 70, não foi localizado. No endereço da residência que ele informou na Junta Comercial, em Bento Ribeiro, funciona uma loja de móveis e eletrodomésticos usados, em que ninguém nunca ouviu falar dele.

A Con-tato foi procurada por meio de sua assessoria de imprensa, mas não se manifestou. As outras empresas não responderam aos contatos feitos pela reportagem.

Sem comprovantes e com suspeitas

Além da DHB, outra empresa, a JHD Empreendimentos Empresariais, criada em 2022, recebeu, entre maio e junho de 2024, R$ 481 mil para "apoio operacional, produção e organização" de cerimônias de formatura sem qualquer comprovação de que existiram.

Não há nos relatórios de execução mensais da Con-tato nenhuma referência à realização dos eventos. Em redes sociais, ex-alunos comentaram que não houve formaturas. O UOL conversou com um deles, que contou que ele e os colegas esperam até hoje pela cerimônia.

Na época dos pagamentos, a JHD estava em nome de Juacy Mendes da Silva Filho -ex-sócio da DHB- com quem a reportagem tentou contato via redes sociais, sem sucesso. O UOL também enviou email para a firma, mas não obteve resposta. O número de telefone registrado na Receita Federal —mesmo da DHB— não existe.

A JHD ainda recebeu da Con-tato, entre janeiro e junho de 2024, mais R$ 980 mil para serviços que vão de "ações administrativas de treinamento e capacitação" a "montagem de mobiliário e configuração de software".

Os serviços também estão sendo objeto de questionamento da Secretaria de Ambiente.

Formatura teve governador e vice

Farra das ONGs: Cerimônia de formatura ocorrida em janeiro de 2023 no Maracanãzinho Imagem: Reprodução/Instagram

A primeira cerimônia de formatura de alunos do Ambiente Jovem, ocorrida em 11 de janeiro de 2023 teve a presença do então governador Cláudio Castro (PL) e do ex-secretário de Ambiente Thiago Pampolha, idealizador do projeto. Atual conselheiro do TCE-RJ, Pampolha acumulou o cargo de vice-governador à época.

Trata-se da formatura que foi paga duas vezes: primeiro com R$ 250 mil à ArtPlural, por uma cerimônia que não aconteceu em outubro de 2022, e depois com novo pagamento de R$ 368 mil, para a mesma formatura, em janeiro.

As prestações de contas da ONG Con-tato não trazem qualquer referência ao serviço que deveria ter sido prestado pela ArtPlural na data originalmente prevista para a formatura.

Como o primeiro pagamento foi feito em outubro, a execução teria que constar no relatório daquele mês, o que não ocorreu.

Tanto a ArtPlural quanto a WAX são suspeitas de desvios de verbas de emendas parlamentares, em contratos voltados para eventos, conforme revelado pelo UOL.

O governo afirma, porém, que "não houve custo adicional", apesar dos dois desembolsos. Alega que foram oferecidos dois lanches aos alunos e que houve oficinas no evento.

O UOL tentou contato com Pampolha por meio da assessoria do TCE, mas ele não se manifestou.

Lanches sob suspeita

Os valores declarados pela WAX pelo fornecimento desses lanches também levantam suspeitas. A empresa declarou o fornecimento de 1.500 lanches ao custo de R$ 55 cada, valor até três vezes maior do que o praticado no mercado, conforme a reportagem levantou com duas empresas do ramo.

No papel, o cardápio prometia torradinhas com patê de frango e atum, salgadinhos fritos variados, croissants de queijo com presunto e frango, além de empadinhas.

Na prática, o UOL apurou que os alunos receberam um kit mais simples: pão com queijo, refrigerante de 200 ml, biscoito salgado e um bolinho.

R$ 166 milhões em repasses

Desde 2022, a ONG Con-tato recebeu R$ 166,7 milhões do governo do estado do Rio, por meio de diversos contratos com órgãos como a Fundação Ceperj e a Secretaria de Juventude.

Só o programa Ambiente Jovem, que foi realizado entre março de 2022 e julho de 2024, custou R$ 93,5 milhões aos cofres públicos.

O projeto teve 10.389 alunos inscritos, que participaram de cursos de até seis meses, recebendo bolsas de R$ 200 a R$ 300 cada um e promovendo pequenas ações ambientais nas comunidades.

Com o contrato encerrado, a Secretaria de Ambiente abriu novo edital em 2025. A ONG Viva Rio ficou em primeiro lugar na seleção, mas a própria Con-tato, que ficou em segundo, recorreu do resultado.