Verão na Europa: por que ar-condicionado não é comum por lá?

Ao menos oito pessoas já morreram devido ao calor extremo na Europa, onde as temperaturas estão ultrapassando os 40ºC. As ondas de calor não são novas na Europa, mas têm se intensificado. Apesar do cenário, há poucos lugares pelo continente com ar-condicionado.

O que aconteceu

Ar-condicionado não é comum na Europa. Segundo um levantamento da CNN, apenas 20% das casas na Europa são equipadas com ar-condicionado. No Reino Unido, por exemplo, o número cai para 5% enquanto na Alemanha é de 3%.

Grande parte do continente não precisava do equipamento. As ondas de calor sempre ocorreram nos países, mas, historicamente, não eram tão intensas como as de agora. Portanto, muitos europeus não tinham hábito de comprar o equipamento para casa, até porque uso desses aparelhos costumam encarecer a conta de luz. Apesar disso, segundo o EuroNews, o número de unidades do aparelho na Europa mais que dobrou desde 1990.

Arquitetura também é fator. Prédios europeus têm paredes grossas e janelas que impedem entrada direta do sol, possibilitando maior ventilação, que ajuda a manter ambientes frescos. Os edifícios antigos também dificultam uma adaptação para o equipamento.

Há questões políticas em jogo. Como a Europa se comprometeu a se tornar neutra em carbono até 2050, os aparelhos de ar-condicionado começaram a ser tratados como obstáculos para a meta. Isso porque ele consome muita energia que, normalmente, ainda é proveniente de combustíveis fósseis, gerando aumento da temperatura média do planeta.

Ar-condicionado já virou tema de campanha política. Na França, por exemplo, a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, com propósito de se posicionar para a eleição do próximo ano, anunciou que deverá lançar um "grande plano nacional de ar-condicionado", segundo o The Guardian. Os metrôs de Paris refletem a recusa europeia, já que não contam com o equipamento instalado nos vagões.

Temperaturas continuarão a subir. A Organização Meteorológica Mundial prevê que, até 2050, quase metade da população da Europa estará exposta a um alto risco de estresse térmico a cada verão.

*Com informações da AFP e RFI