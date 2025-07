Netanyahu se reúne com Trump na Casa Branca enquanto Israel e Hamas discutem cessar-fogo

Por Jeff Mason e Andrea Shalal e Alexander Cornwell e Matt Spetalnick

WASHINGTON/TEL AVIV (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, que recebeu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, nesta segunda-feira, disse que os Estados Unidos haviam agendado conversas com o Irã e que tinham visto uma boa cooperação com os vizinhos de Israel para ajudar os palestinos.

Falando aos repórteres no início de um jantar entre autoridades norte-americanas e israelenses, Netanyahu disse que os Estados Unidos e Israel estavam trabalhando com outros países que dariam aos palestinos um "futuro melhor", sugerindo que os residentes de Gaza poderiam se mudar para nações vizinhas.

"Se as pessoas quiserem ficar, elas podem ficar, mas se quiserem ir embora, devem poder ir", disse Netanyahu.

"Estamos trabalhando com os Estados Unidos de forma muito próxima para encontrar países que procurem realizar o que eles sempre dizem, que queriam dar aos palestinos um futuro melhor. Acho que estamos chegando perto de encontrar vários países."

Trump e Netanyahu se reuniram em Washington enquanto as autoridades israelenses mantinham negociações indiretas com o Hamas com o objetivo de garantir um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza, mediado pelos EUA.

A visita de Netanyahu segue a previsão de Trump, na véspera da reunião, de que tal acordo poderia ser alcançado nesta semana. Antes de ir para Washington, o líder israelense de direita disse que suas discussões com Trump poderiam ajudar a avançar as negociações em andamento no Catar entre Israel e o grupo militante palestino.

Foi o terceiro encontro presencial de Trump com Netanyahu desde que retornou ao cargo em janeiro, e ocorreu pouco mais de duas semanas depois que o presidente ordenou o bombardeio das instalações nucleares iranianas em apoio aos ataques aéreos israelenses. Trump então ajudou a organizar um cessar-fogo na guerra de 12 dias entre Israel e Irã.

Trump disse que seu governo se reuniria com o Irã. O enviado especial Steve Witkoff disse que a reunião seria realizada na próxima semana ou próximo disso. Trump disse que gostaria de suspender as sanções contra o Irã em algum momento.

Trump e seus assessores pareciam estar tentando aproveitar qualquer impulso criado pelo enfraquecimento do Irã, que apoia o Hamas, para pressionar os dois lados a fazer um avanço sobre a guerra de 21 meses em Gaza. Ele disse que também queria discutir com Netanyahu as perspectivas de um "acordo permanente" com o Irã, o arqui-inimigo regional de Israel.

Os dois líderes, com seus principais assessores, teriam um jantar privado no Salão Azul da Casa Branca, em vez das conversas mais tradicionais no Salão Oval, onde o presidente geralmente cumprimenta os dignitários visitantes.

Depois de chegar a Washington durante a noite, Netanyahu se reuniu nesta segunda-feira com Witkoff e o secretário de Estado Marco Rubio em preparação para suas conversas com Trump. Ele planeja visitar o Capitólio dos EUA na terça-feira para ver os líderes do Congresso.

Durante a reunião, Netanyahu entregou a Trump uma carta que ele disse ter usado para indicar o presidente dos EUA para o Prêmio Nobel da Paz. Trump pareceu satisfeito com o gesto.

Antes da visita, Netanyahu disse aos repórteres que os negociadores israelenses estavam buscando um acordo sobre Gaza em Doha, capital do Catar.

As autoridades israelenses também esperam que o resultado do conflito com o Irã abra caminho para a normalização das relações com mais de seus vizinhos, como o Líbano, a Síria e a Arábia Saudita, outro assunto que deveria estar na pauta de Trump.