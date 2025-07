Mulher que estava desaparecida há 3 dias é achada morta no litoral de SP

A mulher de 49 anos que estava desaparecida há três dias foi encontrada morta ontem em uma região de mata em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Raquel Pinheiro Aranda foi vista com vida pela última vez na última quinta-feira. O corpo dela foi encontrado em um terreno no bairro Santa Isabel, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Filho de Raquel havia comunicado o desaparecimento da mãe às autoridades. Nas redes sociais, ele pediu por informações de Raquel.

Corpo foi localizado por um homem, que acionou a PM. Os agentes chamaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que constatou a morte e recolheu o corpo.

Caso foi registrado como morte suspeita. A SSP não informou se havia sinais de violência no corpo de Raquel, nem qual foi a causa da morte. A investigação segue para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.