MP acusa secretário de Nunes de aplicar sobrepreço em obra emergencial

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) acusou o secretário Marcos Monteiro (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras) e um engenheiro do órgão de praticarem sobrepreço e fabricarem uma situação de emergência para contratar, por R$ 14,7 milhões, a construtura BBC Construções e Empreendimentos, sem licitação.

Esta é a primeira ação de improbidade administrativa relacionada às obras emergenciais contratadas pela Prefeitura de São Paulo durante o primeiro mandato do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

De acordo com o MP-SP houve sobrepreço no BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) da obra, o que elevou os custos para o município. A sigla BDI se refere aos custos indiretos do contrato, como mão de obra, equipamentos e o lucro da empreiteira.

A ação de improbidade é assinada pelo promotor de Justiça Ricardo Manuel Castro e se refere a uma obra para recuperação do córrego Diniz, na zona sul da cidade, feita pela BBC entre o final de 2021 e o início de 2022.

Além de Marcos Monteiro, foram acusados Paulo Baccelli Mendes, engenheiro da Siurb, e os dois sócios da BBC, Walter Roberto de Luca Braga e Cíntia Cristina de Barros, além da própria Siurb e da BBC.

A ação cobra deles R$ 797 mil, valor correspondente ao prejuízo causado aos cofres da prefeitura (R$ 398,4 mil, atualizado em abril deste ano), mais a multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa.

Reportagem do UOL publicada em março do ano passado revelou que, entre 2021 e 2024, a Prefeitura de São Paulo gastou R$ 5 bilhões para contratar mais de 300 obras em regime de emergência, sem licitação. Em mais de 70% desses contratos, havia indícios de combinação entre as empresas convidadas a fazer propostas.

Em nota, a Siurb disse que "as contratações emergenciais são respaldadas exclusivamente por critérios técnicos e avaliações de risco iminente à vida dos munícipes ou risco de colapso de estruturas".

Já a BBC afirmou que "as alegações [do MP-SP] serão respondidas na esfera judicial com apresentação de estudos, laudos e pareceres" que, no entendimento da empresa, "levarão ao julgamento de total improcedência da demanda, demonstrando economicidade ao órgão público".

Para a empresa, as alegações do MP "tomam por base parecer que não condiz com a realidade dos fatos" e "se baseia em premissas absolutamente equivocadas, que não podem ser aplicadas ao contrato".

Emergência fabricada

A ação de improbidade se baseia em parecer do CAEx (Centro de Apoio à Execução) do MP, órgão técnico que presta apoio aos promotores em áreas como engenharia e contabilidade.

De acordo com o documento, as obras para recuperação do Córrego Diniz já eram esperadas pelos moradores do local "há anos", e por isso o contrato não poderia ter sido feito em regime de emergência.

Em resposta aos questionamentos do Ministério Público, a Siurb disse que as obras precisavam ser feitas "com celeridade" para evitar riscos aos moradores da região, já que o período de chuvas se aproximava.

No entanto, segundo o promotor Ricardo Manuel de Castro, "tal ocorrência não decorreu de fatos e circunstâncias alheias à administração pública, mas da inércia deliberada de seus representantes".

"Os problemas estruturais que motivaram a contratação — como erosão e risco de colapso de margens — eram conhecidos pela administração pública, inclusive com registros de interdição de ruas e desabamentos prévios, mas nenhuma providência foi, de fato, implementada", afirma o promotor, na ação.

Castro afirma que a atuação do secretário Marcos Monteiro no caso não pode ser considerada "inabilidade ou incompetência", mas sim "imoral, espúria".

E continua: "A ineficiência administrativa prévia (ausência de licitação regular no tempo hábil) não pode ser justificativa para burlar a regra constitucional da licitação pública. Ainda assim, os gestores optaram, conscientemente, pela modalidade excepcional e restrita (dispensa), mesmo diante da ausência de risco iminente, frustrando o dever de promover a competição e permitindo a livre escolha da empresa contratada".

Em nota, a Siurb afirmou que a obra do Córrego Diniz conta com relatório da Defesa Civil que "atestou a necessidade de intervenções imediatas de contenção".

"A vistoria constatou mais de 70% do pavimento comprometido e agravamento do processo erosivo no local, o que colocava em risco iminente a fundação das edificações do entorno e a circulação de pedestres e veículos", afirma.

Sobrepreço

O parecer do CAEx afirma que houve sobrepreço em alguns itens que compõem o BDI da obra. O órgão considerou "injustificada" a remuneração do coordenador de obra (R$ 237,8 mil) e do projetista (R$ 49,7 mil) e o custo do bombeamento de concreto (R$ 32,5 mil).

No entendimento do CAEx, os itens "podem ter sido apreçados duplicadamente".

O parecer afirma que as atividades de coordenador de obra ("gerenciamento de cronograma, responsabilização pela documentação, interface entre a obra, contratada e fiscalização, acompanhamento do cumprimento e assistência técnica") já estariam incluídas no BDI da obra, de R$ 2,8 milhões.

Portanto, é um serviço cuja remuneração já estava prevista na proposta inicial da empresa, mas que foi incluído novamente no orçamento como despesa de "administração local".

Já o projetista foi remunerado em dobro, segundo o CAEx.

O parecer afirma que o BDI apresentava uma remuneração para projetista e outra para "projetos", em que um seria responsável pela revisão do trabalho do outro, resultando em mais de mil horas de trabalho a mais.

Por fim, o bombeamento de concreto foi cobrado à parte do "fornecimento e aplicação de concreto usinado bombeado".

Conforme as contas do CAEx, o sobrepreço identificado nos três itens foi de R$ 398,4 mil, em valores corrigidos até abril deste ano.

Segundo o promotor Ricardo Manuel Castro, "a planilha orçamentária aprovada pela Siurb inseriu essas rubricas de maneira deliberada, mesmo após apontamentos prévios de duplicidade. As respostas dos responsáveis se limitaram a repetições, contradições e tentativas de camuflagem técnica".

Em sua manifestação pública a respeito do processo, a Siurb não comentou as alegações de sobrepreço feitas pelo MP.

Grupo líder de contratos

A BBC foi uma das empresas mais contratadas para fazer obras emergenciais no primeiro mandato de Nunes. Levou R$ 198,5 milhões no período.

No entanto, a companhia faz parte de um grupo familiar. Os mesmos sócios também são donos da B&B Engenharia, que assinou contratos de R$ 467,7 milhões entre 2021 e 2024.

Um dos filhos de Walter, Bruno Braga, é dono da Abcon, que faturou R$ 94,5 milhões com obras emergenciais no período.

Juntas, as empresas assinaram contratos equivalentes a R$ 760,9 milhões em contratos emergenciais com a Siurb, ou 14% do total contratado no período.

Conforme noticiado pelo UOL na sexta-feira (4), o MP-SP abriu procedimentos para investigar 303 contratos emergenciais assinados pela administração municipal. Os procedimentos serão agrupados por empresas e distribuídos por sorteio a promotores de Justiça diferentes.