'Rápido' e 'eficiente': o que diz quem comprou o moedor de café Cadence

Se você gosta de apreciar uma boa xícara de café, pode gostar desse modelo de moedor que não custa caro e tem feito sucesso entre consumidores: o Di Grano, da Cadence. Segundo a marca, o produto possui tampa transparente, que permite visualizar os grãos sendo moídos.

O produto teve mais de 700 compras no mês passado e soma mais de 2,7 mil avaliações até o momento. Para saber se vale a pena levá-lo para casa, confira adiante as principais informações citadas pelo fabricante, assim como algumas opiniões de quem já o utilizou.

O que a Cadence diz sobre o moedor?

Promete moer 45 gramas de café em segundos

Permite deixar o grão na moagem que você deseja

150W de potência

Possui lâminas em aço inoxidável

Disponível nas voltagens 110V e 220V

10 cm de largura e 18 cm de altura

O que diz quem o comprou?

O modelo tem uma nota média de 4,7, sendo cinco a máxima. Selecionamos alguns comentários de compradores adiante.

Excelente custo-benefício. Atende às expectativas e faz a moagem dos grãos de forma eficiente, além de ser de um tamanho perfeito para ficar na bancada sem atrapalhar nada.

Sheila

Nossa, ele é perfeito. Exatamente o que eu queria. Ele é pequeno e, como aqui em casa são duas xícaras de café, para mim está ótimo. Moe o grão de café super-rápido. Uso todos as manhãs. Só é meio chatinho para limpar, tenho que usar um pincel.

Vanessa

Faz menos barulho quando comparado com outros de lâmina. Mói o café rapidamente e segue o mesmo princípio de funcionamento do 'pulsar' no liquidificador: quando você aperta, ele funciona e, quando você solta, ele para de funcionar imediatamente. Ótima opção para quem quer praticidade e ainda não está interessado em um moedor que garanta uma boa distribuição granulométrica do café.

Rocha

Pontos de atenção

Contudo, algumas reclamações são sobre o acúmulo de café na tampa do moedor e a dificuldade de limpeza.

Estou usando a meses e está 100%. Entrega o que promete, fácil de limpar e de usar. O único ponto negativo é que o pó de café gruda fácil na tampa, mas nada que atrapalhe muito.

Rodolfo Delfino

É maior do que eu tinha imaginado e é um pouco pesado, mas é prático. Funciona muito bem. Mói os grãos rapidamente e o barulho não incomoda tanto. O que mais me incomodou é o café que acaba sendo desperdiçado, porque uma parte do pó acumula nas beiradas onde a tampa é encaixada, na própria tampa e na lâmina.

Suelyn

Relativamente silencioso e eficiente. Só a limpeza que poderia ser um pouco mais prática, mas não chega ser um obstáculo.

Vinicius M.

