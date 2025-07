Ministro dos Transportes russo demitido é encontrado morto em carro com ferimento de bala

Por Gleb Stolyarov e Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - O ministro dos Transportes da Rússia demitido foi encontrado morto em seu carro nos arredores de Moscou com um ferimento a bala e a principal hipótese é que ele tenha tirado a própria vida, disseram os investigadores estatais na segunda-feira, horas depois que o presidente Vladimir Putin o demitiu.

Um decreto presidencial publicado no início da segunda-feira não deu nenhuma razão para a demissão de Roman Starovoit depois de apenas um ano no cargo, embora os analistas políticos tenham se apressado em levantar a possibilidade de que ele teria sido demitido em conexão com uma investigação sobre corrupção na região que ele dirigia.

A Reuters não pôde confirmar de forma independente essas sugestões, mas uma fonte do setor de transportes, que não quis ser identificada devido à sensibilidade do assunto, afirmou que a posição de Starovoit estava em questão há meses devido a perguntas sobre o mesmo escândalo de corrupção, que se concentrava em fundos destinados a fortalecer a fronteira da Rússia com a Ucrânia na região de Kursk.

Houve relatos conflitantes sobre o momento da morte de Starovoit. O Comitê Investigativo da Rússia, que investiga crimes graves, disse em um comunicado que estava trabalhando para estabelecer as circunstâncias exatas.

Diversos veículos de imprensa russos citaram fontes policiais dizendo que uma pistola pertencente a Starovoit havia sido encontrada ao lado do corpo em seu carro.

Antes de ser nomeado ministro dos Transportes em maio de 2024, Starovoit foi governador da região de Kursk por quase cinco anos.

Três meses depois que ele se tornou ministro dos Transportes, as tropas ucranianas cruzaram a fronteira com Kursk na maior incursão estrangeira em território russo desde a Segunda Guerra Mundial e só foram expulsas no início deste ano depois de uma luta feroz e destruição generalizada.

Em abril deste ano, o sucessor de Starovoit como governador, Alexei Smirnov, foi acusado de desviar dinheiro destinado a fins de defesa em meio a acusações de que os fundos destinados às defesas de fronteira haviam sido roubados, deixando Kursk mais vulnerável a ataques ucranianos.

Pressionado mais cedo na segunda-feira por repórteres sobre se a demissão significava que Putin havia perdido a confiança em Starovoit por causa de Kursk, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que "uma perda de confiança é mencionada se houver uma perda de confiança".

"Não existe tal texto no decreto (do Kremlin)", completou.

A demissão de Starovoit ocorre em um momento de desafios significativos para o setor de transportes da Rússia, já que a guerra na Ucrânia se arrasta por um quarto ano.

O setor de aviação da Rússia está com falta de peças de reposição e a Russian Railways, a maior empregadora do país, está lutando contra o aumento dos custos de juros, em meio às altas taxas -- necessárias para conter a inflação mais alta exacerbada pela guerra.

O Kremlin disse que Andrei Nikitin, ex-governador da região de Novgorod, foi nomeado ministro interino dos Transportes e publicou fotos dele apertando as mãos de Putin no Kremlin.