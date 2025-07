Minério de ferro cai devido a restrições de produção de aço na China e incerteza comercial

PEQUIM (Reuters) - Os futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, com preocupações renovadas relacionadas à demanda pesando sobre o mercado, em função de restrições de produção em Tangshan, principal centro de produção de aço da China, e pela incerteza persistente sobre as tarifas comerciais dos EUA.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou o dia com queda de 0,68%, a 731 iuanes (US$101,92) a tonelada.

O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura caiu 0,37%, para US$95,5 a tonelada.

As siderúrgicas da cidade de Tangshan, no norte da China, receberam um aviso para controle de produção relacionado à proteção ambiental, informou o provedor de informações Tangshan Baochun Data em nota em sua conta WeChat no sábado.

Algumas usinas locais realizaram manutenção em partes de seus equipamentos de sinterização, segundo o Tangshan Baochun, enquanto analistas observaram que a medida deve reduzir a demanda por minério de ferro.

Além disso, os mercados permanecem no limite à medida que o prazo dos EUA para acordos comerciais se aproxima, disseram analistas do ANZ em uma nota.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que está perto de finalizar vários acordos comerciais e que notificará outros países sobre tarifas mais altas até 9 de julho, com a previsão de que essas tarifas entrem em vigor em 1º de agosto.

O Vietnã, principal destino das exportações de aço da China, impôs uma taxa antidumping de até 27,83% sobre alguns produtos de aço da China depois que uma tarifa temporária expirou.

Entretanto, a demanda resiliente de curto prazo por minério de ferro, apoiada pelas fortes margens do aço, ajudou a limitar novas quedas nos preços.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)