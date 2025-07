Não aceitamos tutela de quem quer que seja, diz Lula após post de Trump

Após uma publicação do presidente dos EUA, Donald Trump, em defesa de Jair Bolsonaro (PL), o presidente Lula (PT) disse que o Brasil não aceita "interferência ou tutela de quem quer que seja".

O que aconteceu

Lula publicou nas redes sociais uma nota em que afirma que as instituições do Brasil são "sólidas e independentes". "Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito", disse o presidente.

Sem citar Trump, o presidente Lula afirmou que a "democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros". O petista disse também que "somos um país soberano". Antes da publicação do petista, a ministra Gleisi Hoffmann usou as redes sociais para afirmar que "Trump está equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro".

"Dê palpite na sua vida e não na nossa", disse Lula, no Brics. Momentos após se manifestar nas redes sociais, o presidente foi questionado sobre o tema no Rio de Janeiro. "Eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, esse país tem um dono chamado povo brasileiro", declarou.

A manifestação de Lula ocorre após Trump usar as redes sociais para dizer que o "Brasil está agindo de forma terrível" com Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos criticou uma suposta "caça às bruxas" de autoridades brasileiras contra o ex-presidente, que é réu no processo em que investiga uma tentativa de golpe após as eleições de 2022. "Deixem Bolsonaro em paz", escreveu Trump.

Essa é considerada a primeira manifestação explícita de apoio de Trump a Bolsonaro desde que reassumiu a Casa Branca. "Sua eleição foi muito acirrada e, agora, ele está liderando as pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos, do que um ataque a um oponente político", disse.

Declaração de Trump foi considerada dentro do Itamaraty como um sinal de alerta, conforme mostrou o colunista do UOL Jamil Chade. Segundo a reportagem, o governo brasileiro poderá convocar de volta sua embaixadora de Washington DC, caso Trump adote medidas e sanções de impacto contra o STF e outras autoridades.

A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o? -- Lula (@LulaOficial) July 7, 2025

Bolsonaro agradece Trump

O ex-presidente agradeceu a manifestação do presidente norte-americano e disse sofrer "perseguição política". "Trump é um grande chefe de Estado com o qual convivi por dois anos, sempre defendendo nossas nações e a liberdade", disse Bolsonaro à colunista do UOL Carla Araújo. Depois, a mensagem foi compartilhada em seu perfil nas redes sociais.

Bolsonaro também voltou a chamar o processo o qual é investigado de uma "aberração jurídica, clara perseguição política". Aliados e o filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL), tentam por meses esse aceno desde que Trump voltou para presidência dos EUA.

Durante esse período, o governo Trump decidiu vetar a liberação de vistos para autoridades que "ataquem a liberdade de expressão". Na prática, entretanto, a medida não gera nenhuma implicação imediata que afete as autoridades brasileiras como ministros do STF.