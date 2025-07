'Negacionismo e unilateralismo corroem avanços', diz Lula aos Brics

Do UOL, no Rio

O presidente Lula afirmou que o negacionismo e o unilateralismo estão corroendo avanços do passado e sabotando o futuro. Lula discursou na abertura de uma sessão plenária dos Brics que debate questões relacionadas ao meio ambiente e à saúde global. Em sua fala, ele disse que doenças associadas à pobreza, como o mal de Chagas e a cólera, já teriam sido erradicadas se atingissem o Norte Global.

O que aconteceu

Hoje, o negacionismo e o unilateralismo estão corroendo avanços do passado e sabotando nosso futuro.

Saúde global é afetada pelo unilateralismo, disse o presidente. Lula afirmou também que é urgente recuperar o protagonismo da Organização Mundial da Saúde como foro legítimo para o enfrentamento às pandemias.

No Brasil e no mundo, a renda, a escolaridade, o gênero, a raça e o local de nascimento determinam quem adoece e quem morre. Muitas das doenças que matam milhares em nossos países, como o mal de Chagas e a cólera, já teriam sido erradicadas se atingissem o Norte Global .

Sul Global pode liderar novo paradigma de desenvolvimento. Para Lula, os países do Brics e seus aliados não devem ser apenas fornecedores de matérias-primas, e sim acessar e desenvolver tecnologias para participar de todas as etapas das cadeias de valor.

Hoje é o segundo e último dia de reuniões dos Brics. Além da plenária, está prevista a divulgação de uma declaração conjunta sobre financiamento climático e o lançamento de uma parceria para eliminação de doenças socialmente determinadas.

Durante o dia, Lula se reúne com o presidente de Cuba e participa da cerimônia de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Índia. Participam da Cúpula do Brics representantes de 27 países e da Palestina, além de representantes de organizações como a ONU, a OMC e a OMS.