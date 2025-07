Lula diz que Brics incomodam e rebate ameaça de Trump: 'Irresponsável'

Do UOL, no Rio

O presidente Lula criticou a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 10% o comércio com os países do bloco Brics e seus parceiros, aos quais ele atribuiu "políticas antiamericanas". Trump se manifestou sobre o assunto ontem em sua rede social. Lula falou hoje no encerramento da cúpula dos Brics e defendeu o grupo de países emergentes como uma alternativa a organizações multilaterais.

O que aconteceu

Lula diz que países podem taxar de volta. O petista disse ainda que "cada país é dono do seu nariz" e defendeu a soberania dos governos nacionais.

Nós não queremos imperador, somos países soberanos. Se ele acha que ele pode taxar, os países têm direito de taxar também. Acho muito equivocado e irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais.

Presidente Lula

Além de ameaçar taxar os Brics e seus aliados, Trump manifestou apoio a Bolsonaro. Ele criticou uma suposta "caça às bruxas" de autoridades brasileiras contra o ex-presidente. Lula respondeu sem citar Trump, alertando nas redes sociais que o Brasil "não aceita a interferência ou tutela de quem quer que seja". "Ninguém está acima da lei", acrescentou.

"Este país tem lei", diz Lula na sua mensagem. O presidente afirmou ter "coisa mais importante para comentar" do que a declaração de Trump sobre Bolsonaro, mas afirmou que o Brasil tem leis e regras. "Este país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dê palpite na sua vida e não na nossa", afirmou o petista.

China respondeu ameaça tarifária de Trump. O país, maior economia dos Brics, afirmou em resposta ao presidente americano que o grupo se concentra na cooperação entre países emergentes e não é contra outras nações. "No que diz respeito à imposição de tarifas, a China tem declarado repetidamente sua posição de que não há vencedores em guerras comerciais e tarifárias e que o protecionismo não leva a lugar nenhum", afirmou a porta-voz da chancelaria, Mao Ning.

Brics se posicionaram contra tarifas unilaterais. Na declaração conjunta divulgada ontem, sem citar os EUA, o grupo condenou a guerra tarifária. "A proliferação de ações restritivas ao comércio, seja na forma de aumento indiscriminado de tarifas e de medidas não-tarifárias, seja na forma de protecionismo sob o disfarce de objetivos ambientais, ameaça reduzir ainda mais o comércio global", diz o documento.

"Brics está incomodando", disse Lula. Em sua declaração à imprensa após o encerramento da cúpula, o presidente argumentou que o grupo de países emergentes têm como objetivo impulsionar um novo jeito de organizar o mundo. Ele observou que dez países do G20 já participam dos Brics e sugeriu incorporar os outros dez ao bloco, de modo a substituir o G20 ou mesmo a ONU por essa instância.

Críticas à ONU. Lula criticou a capacidade do órgão de mediar a guerra entre Israel e o Hamas. A Cúpula do Brics foi marcada pela defesa de uma reforma das instituições globais como a ONU, a OMC e a OMS. Representantes dessas organizações também participaram da cúpula.

Vamos ser francos, o que está acontecendo em Gaza já passou da capacidade de compreensão de qualquer mortal no planeta Terra. Dizer que aquilo é uma guerra contra o Hamas e só se mata inocente, crianças. E cadê a instituição multilateral pra colocar um fim nisso? A ONU deveria estar coordenando, mas a ONU não pode coordenar porque está envolvida nisso.

Presidente Lula

O que Lula disse no Brics

O presidente defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU e da Organização Mundial do Comércio. Lula afirmou que incluir países da Ásia, da África e da América Latina no Conselho de Segurança não é só uma questão de justiça, mas de garantir a sobrevivência da organização.

Adiar esse processo torna o mundo mais instável e perigoso. Cada dia que passamos com uma estrutura internacional arcaica e excludente é um dia perdido para solucionar as graves crises que assolam a humanidade.

Presidente Lula

O presidente disse que a paralisia da OMC e o avanço do protecionismo criam uma situação de "assimetria insustentável" para os países em desenvolvimento. Desde abril, o governo americano suspendeu sua contribuição financeira à organização.

Emergentes financiam mundo desenvolvido. Lula disse ainda que as estruturas do Banco Mundial e do FMI sustentam um "plano Marshall às avessas", em que as economias emergentes financiam os países desenvolvidos.

Alerta sobre manipulação de IA por bilionários. Os países do Brics produziram uma declaração conjunta sobre inteligência artificial. Para Lula, o desenvolvimento dessa tecnologia não pode ser privilégio de poucos países ou ainda "um instrumento de manipulação na mão de bilionários".