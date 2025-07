Após explorar caso Epstein, governo Trump nega existência de lista

O Departamento de Justiça dos EUA e o FBI negaram a existência da "lista de Epstein", que reuniria o nome de pessoas públicas supostamente relacionadas ao empresário Jeffrey Epstein, condenado por prostituição e exploração de menores. O caso foi usado inúmeras vezes pelo presidente Donald Trump para atacar rivais.

O que aconteceu

Investigadores concluíram não haver provas de que o criminoso sexual tenha chantageado figuras públicas que integravam a tal lista. A informação é parte de um memorando divulgado ontem pelo site Axios.

Também de acordo com o documento, Jeffrey Epstein teria se suicidado na prisão. Os órgãos federais afirmaram que ninguém teria acessado na área da prisão onde o empresário estava detido na noite de sua morte, em 2019. O memorando traz links do site do Departamento de Justiça com vídeos da unidade prisional.

Nova investigação corrobora conclusão de legista sobre suicídio. Mesmo com a análise profissional e sem provas de um suposto assassinato, a teoria foi usada diversas vezes pela campanha de Trump nas eleições do ano passado.

Uma das nossas maiores prioridades é combater a exploração infantil e fazer justiça às vítimas. Perpetuar teorias infundadas sobre Epstein não serve a nenhum desses propósitos.

Memorando sobre o caso Epstein, obtido pela Axios

Em campanha, Trump afirmou que divulgaria registros se fosse eleito

Na época, a procuradora-geral Pam Bondi chegou a dizer que a suposta lista de personalidades envolvidas no caso estava "em cima da mesa" dela. Ela culpou o FBI por não cumprir seu papel e não fornecer o conjunto de documentos relacionados ao caso. O diretor do FBI, Kash Patel, e o vice-diretor Dan Bongino foram atacados por apoiadores do presidente.

Liberar a íntegra dos documentos do caso Epstein era uma das promessas de Trump. No entanto, a Casa Branca divulgou em fevereiro apenas uma pequena parte dos arquivos com dados da investigação conduzida pelas autoridades norte-americanas e reteve centenas de páginas do processo, que seguem sob sigilo.

Musk acusou Trump de integrar lista

Elon Musk acusou Trump de participação no escândalo sexual. Acusação foi feita quando o dono da SpaceX rompeu laços com o presidente e deixou seu governo, em maio.

O embate teve início após Trump afirmar que Musk ficou "louco" por ser retirado de governo. Em resposta, o sul-africano afirmou que o presidente norte-americano não divulgou a íntegra dos documentos do caso Epstein porque ele aparece nos arquivos e chegou a frequentar festas patrocinadas pelo empresário. Trump negou repetidas vezes irregularidades em suas ligações com Epstein.

Entenda o caso Epstein

Epstein foi preso pela primeira vez em 2008, quando foi sentenciado a 13 meses de prisão. Na época, os pais de uma menina de 14 anos denunciaram à polícia que o empresário havia abusado sexualmente da garota em sua mansão. Outras possíveis vítimas foram descobertas e foram encontradas fotos de meninas na casa dele.

Empresário se livrou de pegar prisão perpétua. O bilionário fechou um polêmico acordo que o livrou de ficar encarcerado pelo resto da vida e fez com que ele fosse registrado na lista federal de criminosos sexuais. Enquanto preso, podia sair para trabalhar seis dias por semana.

Acusado de tráfico sexual, Epstein voltou a ser preso em 2019. Ele foi acusado de traficar dezenas de meninas, de explorá-las e abusá-las sexualmente. Desse caso, o bilionário se declarou inocente e sempre negou as acusações. Após um mês na cadeia, aos 66 anos, ele foi encontrado morto na cela.

Muitas dessas jovens foram aliciadas pela socialite Ghislaine Maxwell, ex-noiva e amiga de Epstein. Ela foi presa em 2020 e sentenciada a passar 20 anos na prisão.

Quem aparecia na lista

Trechos de documentos do caso Epstein foram divulgados na imprensa e revelaram que famosos e políticos participaram das polêmicas festas do empresário. Artistas como Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Cate Blanchett, Bruce Willis, Kevin Spacey, George Lucas e Naomi Campbell foram citados, mas nenhum deles foi acusado de praticar algum crime.

Além de Trump, o ex-presidente Bill Clinton também foi citado. Os dois também não receberam acusações formais de crime algum.

Membro da realeza britânica, o príncipe Andrew já respondeu a processo de abuso sexual relacionado ao caso Epstein. Ele foi acusado de manter relações sexuais com uma menor por intermédio do empresário em uma "orgia com várias menores de idade". Na época, o Palácio de Buckingham destituiu Andrew de seus deveres militares e de seu título real.