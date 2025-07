Kremlin diz que Brics não trabalha para prejudicar outros países após Trump ameaçar tarifas extras

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira que o grupo do Brics nunca esteve trabalhando para prejudicar outros países depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que vai impor uma tarifa de 10% sobre aqueles que se alinharem com suas "políticas antiamericanas".

Trump fez os comentários enquanto os líderes do Brics deram início a uma cúpula no Brasil no domingo.

Questionado sobre as falas de Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o Kremlin havia tomado nota delas.

"De fato, vimos essas declarações do presidente Trump, mas é muito importante observar aqui que a singularidade de um grupo como o Brics é que ele é um grupo de países que compartilham abordagens comuns e uma visão de mundo comum sobre como cooperar com base em seus próprios interesses", afirmou Peskov.

"E essa cooperação dentro do Brics nunca foi e nunca será direcionada contra terceiros países".

(Reportagem de Dmitry Antonov)