Japão exportará destróieres usados para Filipinas para deter China, diz Yomiuri

TÓQUIO (Reuters) - O Japão exportará contratorpedeiros usados de sua Marinha para as Filipinas a fim de fortalecer a dissuasão do país contra a expansão marítima da China, informou o jornal Yomiuri no domingo, enquanto os dois aliados dos Estados Unidos aumentam a cooperação para combater Pequim.

O plano de exportação envolve seis escoltas de destróieres da classe Abukuma em serviço com a Força Marítima de Autodefesa do Japão por mais de três décadas, disse o jornal japonês, citando várias fontes governamentais não identificadas.

Os ministros da Defesa de Japão e Filipinas, Gen Nakatani e Gilberto Teodoro, respectivamente, concordaram com a exportação dos destróieres quando se reuniram em Cingapura no mês passado, disse o Yomiuri, acrescentando que os militares filipinos inspecionarão os navios neste verão (no Hemisfério Norte) como parte dos preparativos finais.

Uma delegação de especialistas navais das Filipinas realizará uma avaliação aprofundada dos navios, disse a Marinha das Filipinas em um comunicado no domingo, após um convite oficial do Ministério da Defesa do Japão.

"O resultado dessa inspeção guiará outras deliberações sobre a possível aquisição e seu alinhamento com os esforços de modernização da Marinha das Filipinas", disse, acrescentando que a iniciativa reflete o aprofundamento da parceria estratégica entre as Filipinas e o Japão.

Um porta-voz do Ministério da Defesa japonês não quis comentar a reportagem.

A China pediu ao Japão que atue com prudência em assuntos militares e de segurança e "adira ao caminho do desenvolvimento pacífico".

"A China sempre defendeu que a cooperação em defesa e segurança entre os países deve contribuir para a paz e a estabilidade regionais e não deve visar terceiros", disse o Ministério das Relações Exteriores da China nesta segunda-feira, em um comentário enviado por fax à Reuters.

Tóquio e Manila afirmam que enfrentam desafios com os movimentos cada vez mais assertivos de Pequim em águas que incluem o Mar do Sul da China, no caso das Filipinas, e o Mar da China Oriental, no caso do Japão.

A cooperação militar bilateral incluiu exercícios conjuntos, um pacote de ajuda japonesa para radares e um diálogo estratégico de alto nível. No ano passado, eles assinaram um acordo de acesso recíproco, o primeiro do tipo para o Japão na Ásia, permitindo a implantação de forças no solo um do outro.

Para eliminar as restrições de exportação de equipamentos militares para os destróieres, de acordo com os mandatos pacifistas do Japão, Tóquio tratará a instalação de equipamentos e sistemas de comunicação solicitados por Manila como um projeto de desenvolvimento conjunto, disse o Yomiuri.

A escolta de contratorpedeiros da classe Abukuma, um tipo relativamente pequeno de contratorpedeiro com deslocamento padrão de 2.000 toneladas, é operada por uma tripulação de cerca de 120 pessoas e está armada com mísseis antissubmarinos e antinavio, tubos de torpedo e canhões, de acordo com um site da Marinha japonesa.

A Marinha das Filipinas não possui contratorpedeiros, apenas fragatas e corvetas, que normalmente são menores e têm armamento mais leve.

(Reportagem de Kantaro Komiya, em Tóquio; Reportagem adicional de Karen Lema, em Manila, e Ryan Woo, em Pequim)