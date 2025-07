Jamil: Ameaça de Trump ao Brics é recado a quem negociar com a China

A ameaça aos países do Brics é um aviso claro de Donald Trump sobre retaliações a quem selar acordos com a China, avaliou o colunista Jamil Chade na edição de hoje do UOL News.

O presidente dos Estados Unidos afirmou que qualquer nação vinculada às "políticas antiamericanas" praticadas pelo bloco estará sujeita a uma cobrança extra de impostos.

Essa declaração foi direcionada à cúpula do Brics. Ele não explica qual é a política antiamericana que o Brics pode tomar. O que significa exatamente? É o uso da moeda local e desdolarização? É aceitar regulamentar as big techs? É estar ao lado de Gaza e dos palestinos e criticar o Irã? Ele não explica e obviamente deixou isso em aberto.

Na verdade, Trump deixou um cheque em branco para poder fazer o que quiser, alegando não querer que nenhum outro país se alie ao Brics.

Isso não é só uma provocação ao Brics. Acima de tudo, é um recado a qualquer país que tenha qualquer tipo de envolvimento político ou comercial maior com a China. O foco é a China e impedir que países se sintam confortáveis para cair ao lado da influência chinesa. Jamil Chade, colunista do UOL

Jamil chamou a atenção para o discurso inicial de Trump em relação aos países do Brics, com um recado ainda mais duro.

Após a eleição e no começo do mandato de Trump, a ameaça era outra e muito mais grave. Ele dizia que os países do Brics, ao falarem de moeda local, teriam uma tarifa de 100%. Ou seja: estamos passando de 100% para 10%. O que será que está acontecendo? Jamil Chade, colunista do UOL

