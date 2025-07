Israel e Hamas mantêm conversas indiretas antes da reunião de Trump e Netanyahu

Novas negociações indiretas entre Israel e o Hamas estão ocorrendo no Catar com o objetivo de alcançar um acordo de trégua em Gaza e a libertação de reféns. As conversas são mantidas antes de um encontro em Washington entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

Novas negociações indiretas entre Israel e o Hamas estão ocorrendo no Catar com o objetivo de alcançar um acordo de trégua em Gaza e a libertação de reféns. As conversas são mantidas antes de um encontro em Washington entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

Na Faixa de Gaza, devastada por quase 21 meses de guerra entre Israel e o Hamas, a Defesa Civil informou a morte de 12 palestinos, vítimas de tiros ou novos bombardeios israelenses.

Desde domingo, duas rodadas de negociações indiretas entre Israel e o Hamas foram realizadas em Doha, segundo fontes palestinas próximas. "Nenhum avanço" foi registrado até agora, disse uma delas à AFP. As conversas devem ser retomadas à noite.

No domingo, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que havia "boas chances" de se chegar a um acordo. "Já conseguimos libertar muitos reféns, mas em relação aos que ainda estão detidos, acreditamos que um bom número será libertado. Achamos que conseguiremos isso esta semana", disse ele.

Antes de partir para os Estados Unidos, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que seu encontro com Trump poderia "contribuir para alcançar esse resultado que todos esperamos".

As negociações em Doha, mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos, tratam dos "mecanismos de implementação" de um acordo de cessar-fogo e de uma "troca" de reféns mantidos em Gaza por palestinos detidos em Israel, segundo um responsável palestino.

"Inaceitáveis"

A delegação do Hamas estava em uma sala e a delegação israelense em outra, no mesmo edifício, informou a mesma fonte.

O encontro entre Trump e Netanyahu - o terceiro em menos de seis meses - deve começar às 18h30 (horário local), 19h30 no horário de Brasília, e ocorrerá sem a presença habitual da imprensa, segundo a Casa Branca.

"O Hamas está sério e comprometido em alcançar um acordo para acabar com a guerra e o sofrimento do nosso povo, desde que a parte israelense aja de boa-fé e não tente obstruir ou atrasar o processo", afirmou o responsável palestino.

No sábado (5), Netanyahu classificou como "inaceitáveis" as "alterações que o Hamas tenta introduzir" na proposta de trégua, inicialmente patrocinada pelos Estados Unidos e transmitida pelo Catar e Egito.

De acordo com fontes palestinas próximas das discussões, a proposta inclui uma trégua de 60 dias, durante os quais o Hamas libertaria dez reféns ainda vivos e entregaria os corpos de outros que morreram, em troca da libertação de palestinos presos por Israel.

As mudanças exigidas pelo movimento islamista, segundo essas fontes, dizem respeito aos termos da retirada das tropas israelenses de Gaza, garantias para o fim das hostilidades após os 60 dias e a retomada da distribuição de ajuda humanitária pela ONU e organizações internacionais reconhecidas.

"Não sabíamos para onde ir"

Em Gaza, a Defesa Civil relatou 12 palestinos mortos em ataques israelenses, incluindo seis que morreram na clínica Al-Rimal, na cidade de Gaza (norte), que "abrigava centenas de deslocados".

Imagens da AFP mostram uma sala carbonizada, com paredes destruídas, onde um andador de bebê está entre os escombros.

"Fomos surpreendidos por mísseis e explosões dentro do prédio. Não sabíamos mais para onde ir por causa da poeira e dos destroços", relatou Salman Qoudoum à AFP, pedindo um acordo de cessar-fogo. "Não podemos mais esperar."

O ataque de 7 de outubro causou 1.219 mortes do lado israelense, em sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais.

Pelo menos 57.523 palestinos, em sua maioria civis, foram mortos nos ataques israelenses em Gaza, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro, 49 ainda estão detidas em Gaza, das quais 27 foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

Uma primeira trégua de uma semana, em novembro de 2023, e uma segunda, de dois meses no início de 2025, permitiram o retorno de muitos reféns em troca da libertação de palestinos presos por Israel.

(Com informações da AFP)