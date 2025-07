Gravação mostra incêndio na China, não ataque do Irã a Israel

O vídeo de um incêndio em uma área comercial não foi feito em Israel, nem mostra um ataque do Irã ao país, como sugerem postagens que circulam nas redes sociais.

Na verdade, a gravação original foi feita em um estacionamento de motocicletas na China.

O que diz o post

A postagem traz um vídeo no qual é possível ver um incêndio de grandes proporções. Na legenda da publicação é colocado: "ÚLTIMA HORA: A sede e base principal da Mossad, a inteligência israelita, arde após um ataque do Irão".

Por que é falso

Busca reversa de imagens leva a vídeo do mesmo incidente, mas de ângulo diferente, publicado pela agência internacional Reuters. As imagens mostram um incêndio ocorrido em Chongqing, na China, em uma instalação de estacionamento de motocicletas. A legenda da publicação afirma: "Um grande incêndio começou e a fumaça preta escura surgiu de um estacionamento de motocicletas em Chongqing, na China.".

Busca no TikTok leva a vídeo original. Uma busca por palavras-chaves na plataforma leva até a gravação original, compartilhada no dia 13 de junho. Veja abaixo

TV estatal chinesa CGTN também noticiou incêndio. O canal de televisão confirmou que o incidente ocorreu em um estacionamento de bicicletas na cidade de Chogging no dia 12 de junho - em inglês (aqui) e abaixo. A CGTN observou ainda que o incêndio foi extinto por equipes de resgate em 21 minutos. "Os bombeiros locais informaram que não houve vítimas e que a causa do incêndio está sob investigação", complementou o canal.

Publicação circulou após um ataque em larga escala contra Israel. Em 13 de junho, Israel bombardeou o Irã, dando início ao atual conflito, que tem gerado temores de uma desestabilização ainda maior na região.

Em 22 de junho, os Estados Unidos se envolveram no conflito, realizando bombardeios contra o território iraniano. O Irã, por sua vez, advertiu sobre o risco de uma possível "ampliação da guerra" na região do Oriente Médio.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters e AFP Checamos

Viralização. Uma publicação no Facebook tinha na tarde desta segunda-feira (7) mais de 24 mil visualizações.

