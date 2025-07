IGP-DI cai 1,80% em junho ante redução de 0,85% em maio

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) acelerou o ritmo de deflação, de 0,85% em maio para 1,80% em junho, informou nesta segunda-feira, 7, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A queda nesta leitura foi mais intensa do que a mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de 1,60%. O intervalo das projeções, todas de recuo, variavam de 2,35% a 1,08%.

Com o resultado, o índice passou a acumular queda de 1,76% no ano até aqui. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta somou 3,83%, de acordo com a FGV.

O movimento de queda nesta leitura foi puxado pela deflação de 2,72% no Índice de Preços ao produtor Amplo (IPA-DI), mais intensa do que a observada em maio (-1,38%). Também houve desaceleração da alta do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), de 0,34% para 0,16%.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI), por sua vez, acelerou o ritmo de alta de 0,58% em maio para 0,69% em junho.