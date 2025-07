Homem que atirou pedra em ônibus e feriu mulher é preso em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Um homem suspeito de atirar uma pedra em um ônibus que transitava pela avenida Washington Luís, na zona sul da capital paulista, foi preso na noite de ontem.

O que aconteceu

Passageira, de 31 anos, foi atingida e teve múltiplas fraturas no rosto. Crime ocorreu no dia 27 de junho contra um coletivo da Mobibrasil.

Suspeito foi detido com um mandado de prisão temporária. O nome e a idade dele não foram divulgados pela polícia. Por isso, o UOL não conseguiu localizar a defesa dele.

Câmera de segurança registrou o ataque. No vídeo, divulgado pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), é possível ver um indivíduo saindo de um carro vermelho e atirando um objeto contra a janela do coletivo. Em seguida, ele volta ao veículo e foge do local.

Não há informações sobre a motivação do crime. De acordo com a polícia, a investigação do crime continua.

Autoridades se mobilizam contra depredação de ônibus

A Polícia Militar iniciou a operação para coibir os atos de vandalismo e depredação contra o transporte coletivo. Os principais alvos serão corredores, garagens de ônibus e terminais de passageiros, especialmente na zona sul da cidade, que corresponde a 60% dos registros.

A suspeita é que os atos de depredação e vandalismo possam estar sendo organizados pela internet. A Divisão de Crimes Cibernéticos atua no monitoramento de plataformas digitais e investiga a participação de adolescentes. Até o momento, a polícia descarta a ação do crime organizado nos atos.

Empresas operadoras relataram que 269 ônibus do sistema municipal foram depredados. A SPTrans diz que a concessionária que tiver seus ônibus depredados pelos ataques deve comunicar todos os incidentes à Central de Operações e formalizar as ocorrências junto às autoridades policiais.