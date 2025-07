Homem é encontrado morto após ser engolido por píton na Indonésia

Um agricultor, que estava desaparecido, foi encontrado morto no sábado dentro da barriga de uma píton no distrito de South Buton, na Indonésia.

O que aconteceu

O homem, de 63 anos, tinha sido visto pela última vez na manhã de sexta-feira. Ele saiu de casa para ir em sua plantação e não retornou mais. Depois disso, alguns de seus vizinhos, que tinham marcado um encontro com ele, deram conta de seu paradeiro.

Durante as buscas, a população encontrou uma cobra de cerca de oito metros com a barriga de tamanho anormal. O animal estava a alguns metros da residência do agricultor e levantou suspeitas. A moto do homem também foi localizada estacionada na beira de uma estrada.

População se reuniu para matar a píton e abrir sua barriga. Em imagens chocantes e explícitas, que podem ser assistidas aqui, um grupo de pessoas realiza um corte vertical no abdômen do réptil e retira o corpo inteiro da vítima de dentro dela.

Governo disse que foi o primeiro incidente naquela área de um morador engolido por uma cobra. Elas têm aparecido na vila com frequência na estação chuvosa para atacar o gado, explicou o chefe da divisão de emergência e logística da Agência Regional de Gestão de Desastres de South Buton, Laode Risawal, à agência de notícias indonésia Antara.

Quando o estômago da cobra foi aberto, foi de fato a vítima que foi engolida. Os moradores inicialmente ficaram desconfiados devido à aparência da cobra. Laode Risawal

Mortes por Píton

Outras pessoas morreram no país asiático da mesma forma nos últimos anos. Em julho de 2024, uma mulher também foi encontrada morta no estômago de uma serpente píton na província de Sulawesi do Sul, no centro da Indonésia. Em setembro do mesmo ano, um homem flagrou sua esposa sendo engolida por uma cobra.

As pítons se alimentam de grandes mamíferos e vivem na Indonésia e outras partes do Sudeste da Ásia. Registros de humanos engolidos por pítons são considerados raros, mas nos últimos anos alguns casos têm vindo à tona.

Elas atacam suas presas por meio de emboscadas. Elas envolvem o próprio corpo ao redor da presa e a apertam cada vez mais forte enquanto a vítima expira. O resultado é a morte dentro de minutos, segundo a BBC News.