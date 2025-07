Governo do Canadá busca economizar bilhões de dólares nos próximos 3 anos

Por Promit Mukherjee

(Reuters) - O ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne, pediu a todos os ministérios que encontrem economias, avaliem os gastos em programas, reduzam a duplicação de trabalho e busquem realocar fundos de outros programas para projetos prioritários, disse uma autoridade do governo nesta segunda-feira.

Citando duas cartas enviadas por Champagne, juntamente com o presidente do Conselho do Tesouro, Shafqat Ali, a autoridade disse que o objetivo principal é que os ministérios se tornem disciplinados financeiramente.

O primeiro-ministro Mark Carney prometeu bilhões de dólares em novos gastos, da defesa à habitação, além de grandes projetos de construção nacional. Mas ele também estabeleceu uma nova meta fiscal de equilibrar o orçamento operacional até 2028-29.

Embora os detalhes de como isso será alcançado ainda não estejam claros, economistas disseram que, na ausência de grandes economias ou de um grande aumento no crescimento, as crescentes pressões de gastos do governo manterão os déficits altos.

A autoridade disse que o plano de Carney era gastar menos e investir mais. Com o investimento impulsionado por meio de vários projetos de lei e medidas, o foco agora está em gastar menos, disse a autoridade.

A autoridade não estava autorizada a falar oficialmente. O Ministério das Finanças não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Globe and Mail foi o primeiro a relatar a notícia.

O Ministério das Finanças pediu a todos os ministérios que encontrem economias não apenas para um ano, mas a longo prazo, acrescentou a autoridade.

(Reportagem de Promit Mukherjee em Ottawa e Abu Sultan em Bengaluru)