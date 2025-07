Governo brasileiro precisa emitir nota oficial contra Trump, diz Ricupero

Após publicação de Donald Trump em defesa de Jair Bolsonaro, o governo brasileiro precisa emitir uma nota oficial contra a interferência do presidente dos Estados Unidos, disse o diplomata Rubens Ricupero, ex-embaixador do Brasil em Washington (EUA), em entrevista ao UOL News de hoje.

Acho que ele [Lula] está correto. A reação foi enérgica, acho também que houve uma reação imediata àquela postagem sobre o Bolsonaro, e a meu ver deve haver inclusive uma manifestação oficial. Esse é um caso que se justifica uma nota do Itamaraty e do governo brasileiro repelindo qualquer ingerência nos assuntos internos brasileiros.

Então, o presidente Lula está correto em censurar essas atitudes unilaterais de Trump. E é preciso também levar em conta que Trump muitas vezes faz ameaças que são vazias.

Rubens Ricupero

Durante entrevista coletiva na cúpula do Brics, o presidente Lula disse que o Brasil não aceita "interferência ou tutela de quem quer que seja" e que o americano deve dar "palpite na sua vida, e não na nossa".

Rubens Ricupero relembrou algumas outras ameaças de Donald Trump, como quando sugeriu que cobraria 100% em tarifas, mas que ficou apenas em 10%.

Lá atrás ele tinha ameaçado 100% [de tarifas]. Ele esqueceu no meio do caminho essa ameaça de 100%. Há, portanto, um elemento de bravata, um elemento de inconsistência nessas ameaças dele.

Rubens Ricupero

O ex-embaixador do Brasil nos EUA ressaltou o estilo personalista de Donald Trump, que, segundo ele, só não consegue bater de frente com Putin, presidente da Rússia.

Agora, não há dúvida que ele tem muito poder, ele tem uma atuação extremamente individualista, muito personalista, ele usa o poder dos Estados Unidos e, apesar de tudo que se diz sobre o aparecimento de outros focos do poder, a verdade é que, diante dos problemas concretos, quem atua e consegue resultados ainda são os Estados Unidos.

E com o Putin, ele não pode fazer o que ele fez com o Irã. Com o Irã, ele bombardeou. Ele não vai bombardear a Rússia, porque a Rússia é uma potência nuclear. Então o poder dele é limitado.

Rubens Ricupero

