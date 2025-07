'Trump deveria cuidar de seus próprios problemas', diz Gleisi

Do UOL, em São Paulo

A ministra das relações institucionais, Gleisi Hoffmann, rebateu hoje as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defendeu Bolsonaro e ameaçou retaliar países do Brics.

O que aconteceu

Gleisi espondeu à acusação de "caça às bruxas" quando Trump defendeu Bolsonaro. "Hoje, ele [Bolsonaro] responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e contra o processo eleitoral no Brasil", disse a ministra. "Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no estado democrático de direito, que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir."

Hoffmann disse que Bolsonaro responde por crimes contra a democracia. Gleisi afirmou que o ex-presidente brasileiro tenta se esquivar do devido processo legal após atacar o sistema democrático e o processo eleitoral.

Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos EUA foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ele responde pelos? -- Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 7, 2025

Petista disse para Trump se preocupar com o seu país. "O presidente dos EUA deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso Judiciário", escreveu Gleisi nas rede social X (antigo Twitter).

Gleisi também afirmou que o Brasil não é "subserviente" a Trump. A ameaça do presidente dos Estados Unidos de taxar países que ingressarem no Brics ou fecharem acordos comerciais com a China é lida como "equivocada" pela ministra.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, também reagiu firmemente ao post de Trump. "Este governo não aceita tutela, nem admite pressões externas que tentem ditar os rumos do país, e muito menos tolerará pressões indevidas contra nossas instituições democráticas", afirmou.