Na semana passada, ocorreu a 13ª edição do Fórum de Lisboa, com a participação de milhares de juristas, economistas, políticos, representantes dos três Poderes da República, formadores de opinião, jornalistas e convidados em geral.

Nas mesas de debate e nos painéis, centenas de especialistas, acadêmicos, membros dos tribunais superiores, políticos e assessores técnicos da alta burocracia brasileira e de Portugal discutiram temas de grande relevo.

Colunistas do UOL

A divergência, o contraditório, a possibilidade de discordar e, assim, de construir conhecimento tomaram conta das diversas salas, anfiteatros e auditórios da Fdul (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa). Já participei de outras edições do fórum e atesto a impressionante capacidade de organização e entrega.

A curadoria acadêmica é do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), da FGV (Fundação Getulio Vargas) e da própria Fdul. Não se trata apenas do brilhantismo do Ministro Gilmar Mendes e de sua capacidade de trazer para esse fórum de debates as mais diferentes cabeças, de gerações distintas, linhas de pensamento plurais e experiências complementares.

Já seria muito, vale dizer. Mas o fórum vai além.

O professor Carlos Blanco de Morais, da Fdul, o Professor Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da FGV, os pesquisadores e dirigentes do IDP, Laura Schertel Mendes e Francisco Schertel Mendes, o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Luis Felipe Salomão, coordenador do FGV Justiça, e tantos e tantas competentes membros de suas equipes reúnem-se para compor um evento realmente grandioso.

Muito se fala, na imprensa brasileira, sobre os contatos e relacionamentos feitos a partir do fórum, mas pouco se discute sobre o teor dos temas e debates travados nesses três dias, anualmente, em Lisboa. De lá, acende-se verdadeiro farol a iluminar as questões pendentes de soluções estruturais, sejam as de curto prazo, da conjuntura, sejam as mais estruturais.

A sessão sobre governança orçamentária, com José Roberto Afonso, um dos maiores conhecedores do tema e considerado pai da Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira, e Flávio Dino, ministro do STF, foi emblemática. Afonso resgatou a história da evolução institucional na área de contas públicas para concluir apontando a necessidade de uma reforma fiscal, sobretudo partindo-se da revisão da Lei nº 4.320/1964, a Lei Geral de Finanças Públicas.

O ministro Flávio Dino, que no STF avança nas discussões da constitucionalidade do atual arcabouço das emendas parlamentares, deu uma verdadeira aula sobre a relação entre os Poderes e a importância dos temas orçamentários no contexto da Constituição de 1988.

No painel sobre a reforma tributária, do qual pude participar como expositor, diferentes visões vieram à tona. Desde o posicionamento mais institucional e abrangente da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Anelize Almeida, até a minha, mais crítica ao modelo de gestão do novo imposto criado para estados e municípios, o IBS (Imposto Sobre Bens e Serviços), e sua ameaça ao pacto federativo.

Nas plateias das salas e anfiteatros, audiência qualificada, com autoridades acadêmicas e políticas e profissionais dos setores público e privado, além da imprensa.

O fórum recebeu Mike Pompeo, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, para tratar dos atuais desafios geopolíticos e econômicos. O debate foi mediado pelo ministro Gilmar Mendes e pelo chairman do banco BTG Pactual, André Esteves.

Em sessão com tema correlato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o almirante Henrique Gouveia e Melo, ex-chefe de Estado Maior da Armada de Portugal, debateram a nova ordem global e os possíveis posicionamentos estratégicos para os dois países, sob brilhante mediação de Raul Jungmann. Nelson Jobim, uma das figuras mais importantes na concepção da Constituição Cidadã, encantou a todos no painel sobre semipresidencialismo. Aliás, o ministro Jobim era o primeiro a chegar, em diversas das sessões, sentando-se no gargarejo para acompanhar os debates do fórum.

Outro painel que me chamou a atenção e que pude acompanhar (havia diversas sessões ocorrendo simultaneamente, todas gravadas, a serem publicadas pelo IDP) contou com palestra do ministro Alexandre de Moraes. O debate contemplou a necessidade da regulação das big techs e do mundo das redes sociais. A ideia-força de que esta é uma atividade econômica das mais relevantes nos dias atuais e de que sua regulação, como em qualquer outro campo de atividade, precisa ocorrer, é muito instigante.

Fato é que Brasília precisa movimentar-se para incorporar as necessidades do nosso tempo e retomar a construção de um novo futuro, objetivo para o qual colabora, fortemente, o Fórum de Lisboa.

A riqueza de informações, análises, trabalhos detalhados nas palestras ou publicados (como no caso da mesa organizada para trazer à luz diversas pesquisas em temas variados, durante o fórum) e a criação de verdadeiro ambiente democrático de diálogo só podem ser louvados.

A credibilidade, o espírito público e o prestígio do ministro e professor Gilmar Mendes atraem cada vez mais pesquisadores e profissionais ao fórum. Mas o que mais me impressiona é sua capacidade de abrir caminhos ao novo e aos novos.

Vida longa ao Fórum de Lisboa, onde, mais uma vez, se acendeu um farol alto para iluminar o Brasil e as soluções a tantos desafios!