Futuros de Wall Street caem enquanto mercados aguardam clareza sobre tarifas

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street caíam nesta segunda-feira, com os investidores enfrentando incertezas em relação às políticas tarifárias dos Estados Unidos, enquanto as ações da Tesla recuavam depois que o presidente-executivo Elon Musk anunciou planos de formar um partido político.

A Casa Branca está perto de finalizar vários pactos comerciais nos próximos dias e notificará outros países sobre as tarifas mais altas até 9 de julho, disse o presidente Donald Trump no domingo, com as taxas mais altas entrando em vigor em 1º de agosto.

Trump também ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% aos países que se alinharem com as "políticas antiamericanas" do grupo Brics.

Em abril, Trump revelou uma tarifa básica de 10% sobre a maioria dos países e tarifas adicionais que variam até 50%, embora tenha posteriormente adiado a data de vigência de todas as tarifas, exceto a de 10%, para 9 de julho. A nova data oferece aos países um adiamento de três semanas.

O futuro do S&P 500 caía 0,29%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,42%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,18%.

A reação do mercado era cautelosa, conforme os investidores avaliavam a falta de novos detalhes e se prepararam para uma semana com poucos dados econômicos.

O recuo desta segunda-feira também ocorria depois que o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em máximas recordes na quinta-feira, após um relatório de emprego surpreendentemente forte que apontou para a resiliência do mercado de trabalho.

Entre as ações de megacaps, a Tesla recuava 6,6% nas negociações pré-abertura, depois que Musk anunciou a formação de um novo partido político nos EUA, marcando uma nova escalada em sua disputa com Trump.

A Nvidia estava no caminho certo na semana passada para se tornar a empresa mais valiosa da história, com a capitalização de mercado da fabricante de chips se aproximando de US$4 trilhões.

(Por Pranav Kashyap em Bengaluru)