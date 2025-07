Frio intenso continua? Veja como fica o tempo em São Paulo

São Paulo amanheceu fria nesta segunda-feira, 7, com os termômetros da Prefeitura marcando média de 11ºC - a temperatura mínima esperada para o dia. A Defesa Civil municipal mantém desde 22 de junho alerta de baixas temperaturas.

Mas o frio deve ser relativamente menor do que na semana passada. Não há previsão de chuva e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) suspendeu o alerta que estava vigente para o centro-sul do País por conta da passagem de uma massa de ar polar.

A máxima para esta segunda é de 22º, o que significa amplitude térmica muito maior do que no dia mais frio do ano, a última quinta-feira, 2, quando a mínima foi de 11ºC e a máxima de 13ºC. Ao longo da semana, o clima deve se manter estável e com cara de inverno paulista.

A semana será marcada pelo chamado 'efeito cebola'. As manhãs vão exigir muitos agasalhos, mas o clima esquenta ao longo do dia.

"A presença do ar frio mantém as noites e madrugadas com temperaturas baixas. Inclusive, há potencial para formação de névoa úmida e nevoeiro entre as madrugadas e as primeiras horas da manhã. Os dias terão sol e aos poucos a temperatura máxima apresenta gradativa elevação, com tardes mais agradáveis", diz o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de Prefeitura.

O pico de frio deve ocorrer na quarta-feira, 9, Dia da Revolução Constitucionalista. A previsão da empresa de meteorologia Climatempo para o feriado é de mínima de 10ºC e máxima de 20ºC, sem chuva.

No sábado, 12, e no domingo, 13, pode esquentar um pouco mais. As mínimas previstas são de 13ºC e 12ºC, com máximas de 23ºC e 24ºC, respectivamente.

Como fica o tempo na capital paulista?

Segunda-feira, 7: mínima de 11ºC e máxima de 22ºC, com nuvens e sem chuva;

Terça-feira, 8: mínima de 10ºC e máxima de 23ºC, com nevoeiro pela manhã e tempo ensolarado ao longo do dia. Não chove;

Quarta-feira, 9: mínima de 10ºC e máxima de 20ºC, com muitas nuvens e sem chuva;

Quinta-feira, 10: mínima de 12ºC e máxima de 22ºC, sem chuva e com nuvens;

Sexta-feira, 11: mínima de 11ºC e máxima de 23ºC;

Sábado, 12: mínima de 13ºC e máxima de 23ºC;

Domingo, 13: mínima de 12ºC e máxima de 24ºC.

As previsões são da Climatempo.

E no litoral e interior do Estado?

O clima deve ser homogêneo pelo Estado de São Paulo esta semana, com um pouco mais de calor no interior, como é de costume.

Sorocaba tem mínima de 8ºC e máxima de 21ºC; Araçatuba, mínima de 12ºC e máxima de 29ºC; São José do Rio Preto, 12ºC e 28ºC. Não há previsão de chuva em nenhuma dessas regiões.

No litoral, Santos tem mínima de 13ºC e máxima de 22ºC e Ubatuba, mínima de 13ºC e máxima de 20ºC. As duas cidades também devem registrar as menores temperaturas na quarta-feira, conforme a Climatempo. Pode chover na quarta-feira e no fim de semana.