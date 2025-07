EXCLUSIVO-Opep+ deve concluir reversão de grandes cortes na produção de petróleo em setembro, dizem fontes

Por Alex Lawler e Olesya Astakhova e Ahmad Ghaddar

LONDRES (Reuters) - Os produtores de petróleo da Opep+ devem aprovar outro grande aumento de produção para setembro, ao concluírem tanto a reversão dos cortes voluntários de produção por parte de oito membros quanto a mudança dos Emirados Árabes Unidos para uma cota maior, disseram cinco fontes.

O grupo, que bombeia cerca de metade do petróleo do mundo, vinha reduzindo a produção há vários anos para sustentar o mercado. Mas reverteu o curso este ano para recuperar participação no mercado e conforme o presidente dos EUA, Donald Trump, passou a exigir que o grupo bombeasse mais para ajudar a manter os preços da gasolina mais baixos.

A Opep+ começou a reduzir os cortes de 2,17 milhões de barris por dia (bpd) em abril, com um aumento de 138.000 bpd. Seguiram-se aumentos de 411.000 bpd em maio, junho e julho, apesar da queda dos preços do petróleo.

No sábado, o grupo aprovou um aumento de 548.000 bpd para agosto.

Cinco fontes familiarizadas com as discussões disseram na segunda-feira que o grupo provavelmente aprovará um aumento de cerca de 550.000 bpd para setembro, quando se reunir em 3 de agosto.

Isso completará o retorno ao mercado de 2,17 milhões de bpd dos oito membros: Arábia Saudita, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, Iraque, Cazaquistão e Argélia.

Também será concluído um aumento adicional de 300.000 bpd na produção dos Emirados Árabes Unidos, à medida que o país passa a operar com uma cota maior, disseram as fontes.

A Opep e os Emirados Árabes Unidos não responderam aos pedidos de comentários.

(Reportagem adicional de Dmitry Zhdannikov e Maha El Dahan; redação de Dmitry Zhdannikov)