Ex-vice-chefe do Estado-Maior do exército russo é condenado a 17 anos de prisão por fraude

MOSCOU (Reuters) - O ex-vice-chefe do Estado-Maior do exército russo Khalil Arslanov foi condenado a 17 anos de prisão nesta segunda-feira por um esquema envolvendo o roubo de mais de 1 bilhão de rublos (US$12,7 milhões) de contratos do Ministério da Defesa, informou a agência de notícias TASS.

Um tribunal militar a portas fechadas considerou Khalil Arslanov, um coronel-general, e outros culpados de roubar cerca de 1,6 bilhão de rublos de contratos estatais com a Voentelecom, uma empresa que fornece serviços e equipamentos de telecomunicações para os militares russos.

Arslanov também foi considerado culpado de extorquir 12 milhões de rublos de propina do chefe de uma empresa de comunicações militares.

Dois outros homens, o coronel Pavel Kutakhov e Igor Yakovlev, que a TASS descreveu como um militar aposentado, foram considerados culpados juntamente com Arslanov e receberam sete e seis anos de prisão, respectivamente.

Ex-chefe da unidade de comunicações do exército russo, Arslanov serviu como vice-chefe do Estado-Maior do exército de 2013 a 2020, quando foi removido do cargo. Ele foi nomeado coronel-general em 2017.

A Rússia intensificou os processos contra altos funcionários da defesa, já que uma série de escândalos de corrupção atingiu os mais altos escalões do establishment militar russo no ano passado.

Este mês, o ex-vice-ministro da Defesa Timur Ivanov foi condenado a 13 anos por corrupção.

